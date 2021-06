Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 7 juin au vendredi 11 juin 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 11 juin - Sondage pour les Régionales : Didier Robert bien mal embarqué, mais rien n'est (tout à fait) joué

* Mardi 8 juin - Sondage : "une réelle volonté de changement de présidence" à la Région

* Mercredi 9 juin - Covid-19 : les motifs impérieux c'est fini, mais que pour les personnes vaccinées

* Jeudi 10 juin - Covid-19 : des réouvertures annoncées pour le 15 juin (si tout va bien)

* Vendredi 11 juin - Elections : une semaine pour convaincre et vaincre

24%, ce sont les intentions de vote en faveur du candidat Didier Robert au 1er tour des régionales du 20 juin 2021, selon un sondage Sagis pour Réunion la 1ère en partenariat avec Imaz Press et le JIR réalisé entre le 29 mai et le 4 juin 2021. Il est talonné par Ericka Bareigts avec 23,5% des intentions de vote et Huguette Bello avec 22,5% des intentions de vote. Vanessa Miranville, Patrick Lebreton et Olivier Hoarau, respectivement à 8,5%, 8% et 7% des intentions de vote, pourraient être les arbitres d'un second tour qui positionne la gauche en ballotage très favorable face à un Didier Robert, seul candidat à droite, qui semble bien mal embarqué à moins de deux semaines du 1er tour. Comme tout sondage, il convient bien évidemment de les regarder avec prudence compte tenu des marges d'erreurs. Il donne surtout à voir une indication significative de l'état du rapport des forces entre les listes. Néanmoins, rien n'est joué. Les résultats définitifs dépendront de la capacité des candidats et leurs soutiens à mobiliser leur électorat durant ces deux semaines pour accroître ou consolider leur score

Ce mercredi 9 juin 2021 marque la fin des motifs impérieux, uniquement pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet. Pour les autres, il faudra encore attendre pour pouvoir voyager librement. Une décision qui n'est pas au goût de tout le monde, surtout qu'aucune date n'a encore été annoncée pour la levée totale des motifs impérieux. Une situation qui pourrait bien changer dès ce mercredi, le préfet devant s'adresser aux Réunionnais.es à 17 heures.

Ces annonces étaient attendues impatiemment par de nombreux secteurs : à partir du 15 juin 2021, les restaurants et bars pourront rouvrir en intérieur, les salles de sport, de loisirs en intérieur et de mariage pourront de nouveau accueillir leurs clients, et les sports collectifs et de contact pourront reprendre. Des jauges seront cependant instaurées, et devront représenter entre 30 et 50% des effectifs de référence des établissements. Tout cela reste cependant hypothétique, les autorités souhaitant s'assurer d'une amélioration des indicateurs Covid avant de confirmer cette échéance

Dernière ligne droite pour les candidats aux départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021. Dans une semaine jour pour jour, le vendredi 18 juin à minuit, la campagne se terminera, laissant place à une veillée d'armes en attendant le scrutin du premier tour qui verra certainement les premiers élus au Département ainsi que les qualifiés pour le second tour des régionales et des départementales. Tour d'horizon des principaux enjeux

