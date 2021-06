Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 10 heures

L'Union des Femmes Réunionnaises invite ses adhérent.e.s à participer à une marche des Libertés, "contre la flambée et la banalisation des propos et agissements de l'extrême droite". L'événement débutera à 14 heures ce samedi 12 juin, sur le parvis des Droits de l'Homme à Saint-Denis. Ce rassemblement est organisé à l'appel de nombreuses organisations en Métropole, qui indiquent que "les attaques contre les libertés et les droits sociaux s'accentuent gravement". Il intervient par ailleurs quelques jours après la publication du blogueur d'extrême droite Papacito d'une où il l'exécution d'un électeur "insoumis" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'Union des Femmes Réunionnaises invite ses adhérent.e.s à participer à une marche des Libertés, "contre la flambée et la banalisation des propos et agissements de l'extrême droite". L'événement débutera à 14 heures ce samedi 12 juin, sur le parvis des Droits de l'Homme à Saint-Denis. Ce rassemblement est organisé à l'appel de nombreuses organisations en Métropole, qui indiquent que "les attaques contre les libertés et les droits sociaux s'accentuent gravement". Il intervient par ailleurs quelques jours après la publication du blogueur d'extrême droite Papacito d'une où il l'exécution d'un électeur "insoumis" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)