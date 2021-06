BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 12 juin 2021 :



Sida : la Prep, le traitement préventif pour éviter la contamination

Depuis le 1er juin 2021, les médecins généralistes sont autorisés à prescrire de la prophylaxie pré-exposition, plus connue sous le diminutif "PreP". Administré comme traitement préventif contre le sida, il était jusqu'ici uniquement prescrit en hôpital et dans les centres de prévention des infections sexuellement transmissible. Il est désormais plus facilement accessible. Mais la PreP, c'est quoi exactement ?

Saint-Denis : un rassemblement contre la montée de l'extrême-droite

L'Union des Femmes Réunionnaises invite ses adhérent.e.s à participer à une marche des Libertés, "contre la flambée et la banalisation des propos et agissements de l'extrême droite". L'événement débutera à 14 heures ce samedi 12 juin, sur le parvis des Droits de l'Homme à Saint-Denis. Ce rassemblement est organisé à l'appel de nombreuses organisations en Métropole, qui indiquent que "les attaques contre les libertés et les droits sociaux s'accentuent gravement". Il intervient par ailleurs quelques jours après la publication du blogueur d'extrême droite Papacito d'une où il l'exécution d'un électeur "insoumis"

Rétro : sondage, changement, motifs impérieux, désescalade, campagne électorale

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 7 juin au vendredi 11 juin 2021 sur Imaz Press :

* Lundi 11 juin - Sondage pour les Régionales : Didier Robert bien mal embarqué, mais rien n'est (tout à fait) joué

* Mardi 8 juin - Sondage : "une réelle volonté de changement de présidence" à la Région

* Mercredi 9 juin - Covid-19 : les motifs impérieux c'est fini, mais que pour les personnes vaccinées

* Jeudi 10 juin - Covid-19 : des réouvertures annoncées pour le 15 juin (si tout va bien)

* Vendredi 11 juin - Elections : une semaine pour convaincre et vaincre

Au Yémen, l'archipel de Socotra et sa biodiversité unique en danger

Arbres pluricentenaires semblables à des parapluies, les dragonniers de Socotra bordent les sommets accidentés de l'archipel yéménite du même nom, rappelant à la fois la richesse de la biodiversité locale et la crise environnementale qui la menace.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Mauvais temps sur l'île

Le week-end ne commence pas très bien au niveau du ciel. Matante Rosina va ramasser son linge vite fait. En effet, toute la journée, les averses sont nombreuses sur la moitié Est de lîle. Dans l'Ouest, les éclaircies sont rares à cause des nuages qui pourraient même apporter quelques gouttes. Le vent est toujours d'actualité entre Saint-Philippe et saint-Pierre et entre Saint-Benoît et Saint-Denis. Au niveau des températures, elles sont sensiblement les mêmes. Elles sont proches de 27°C à Saint-Denis, 20°C à Cilaos et 14°C au Piton Maïdo. La mer reste forte sur la côte Est.