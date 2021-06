Cette semaine, 16 chasseur de Band Cochon ont photographié 78 dépôts sauvages sur six villes de l'île. "Alors que 1750.cas de dengue ont été confirmés cette semaine, ces dépôts abritent de nombreux gîtes larvaires" alerte une nouvelle fois l'association (Photo Band Cochon)

De nombreux véhicules hors d'usage (VHU) sont toujours laissés à l'abandon, malgré des signalements faits aux autorités compétentes. L'abandon de déchet est aussi pointé du doigt. "Il y a toutes sortes de détritus qui peuvent être mis dans des poubelles vertes et jaunes. Un peu de civisme s'il-vous-plaît. De plus ces détritus peuvent voler sur la route et gêner les conducteurs. Cela peut vite être dangereux" signale Band Cochon.



Liste des communes impactées par la traque cette semaine :

Saint-Denis : 24

Le Tampon : 23

Saint-Pierre : 19

Saint-Paul : 9

Sainte-Marie : 2

Sainte-Suzanne : 1

Total : 78