Publié il y a 25 minutes / Actualisé le Jeudi 10 Juin à 12H42

Le week-end ne commence pas très bien au niveau du ciel. Matante Rosina va ramasser son linge vite fait. En effet, toute la journée, les averses sont nombreuses sur la moitié Est de lîle. Dans l'Ouest, les éclaircies sont rares à cause des nuages qui pourraient même apporter quelques gouttes. Le vent est toujours d'actualité entre Saint-Philippe et saint-Pierre et entre Saint-Benoît et Saint-Denis. Au niveau des températures, elles sont sensiblement les mêmes. Elles sont proches de 27°C à Saint-Denis, 20°C à Cilaos et 14°C au Piton Maïdo. La mer reste forte sur la côte Est.

Le week-end ne commence pas très bien au niveau du ciel. Matante Rosina va ramasser son linge vite fait. En effet, toute la journée, les averses sont nombreuses sur la moitié Est de lîle. Dans l'Ouest, les éclaircies sont rares à cause des nuages qui pourraient même apporter quelques gouttes. Le vent est toujours d'actualité entre Saint-Philippe et saint-Pierre et entre Saint-Benoît et Saint-Denis. Au niveau des températures, elles sont sensiblement les mêmes. Elles sont proches de 27°C à Saint-Denis, 20°C à Cilaos et 14°C au Piton Maïdo. La mer reste forte sur la côte Est.