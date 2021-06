Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Voilà depuis novembre 2020 déjà que le sentier reliant Ti Col à la Brèche, sur les remparts du Maïdo, est fermé. L'une des entrées du cirque de Mafate est condamnée depuis l'incendie du Maïdo en novembre dernier. Le feu, déclaré le 6 novembre, a été déclaré maîtrisé le 19 novembre, puis n'a été estimé totalement éteint qu'en janvier 2021, après le passage du système dépressionnaire Danilo. Un incendie qui a fortement fragilisé le rempart et menacé l'ilet de Roche Plate, situé en-dessous. Pourtant le sentier continue d'être régulièrement emprunté, malgré sa fermeture officielle et les risques que cela comporte. Des travaux de purges sont prévus dans le mois de juin, et devraient permettre la réouverture du sentier en juillet. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

