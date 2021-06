BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 13 juin 2021 :



Département, Région : qui fait quoi, pour qui et pourquoi

Les dimanches 20 et 27 juin 2021, les électeurs se rendront aux urnes pour élire leurs nouveaux conseillers départementaux et régionaux. Au-delà de la personnalité des futurs candidats, il est important de savoir à quoi servent les deux collectivités et quelles sont leurs domaines d'intervention Tour d'horizon des compétences de la Région et du Département

Insolite : hochet retrouvé, animal microscopique et rat détecteur de mines

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : Mais à qui appartient ce hochet ? La police de La Réunion, qui ne manque pas d'humour, a fait une annonce sur ses réseaux sociaux pour rechercher le ou la propriétaire du hochet trouvé à Saint-Denis. Direction la Sibérie : il est congelé, revient à la vie et se clone, c'est la vie incroyable du rotifère bdelloïde. On continue dans le monde animal, cette fois-ci du côté du Cambodge, avec ce rat décoré pour sa bravoure en sauvant des vies.

Dans les ruines de palais afghans, les réfugiés ont remplacé les sultans

Sur les flancs de la rivière Helmand, dans le sud de l'Afghanistan, reposent les ruines d'une cité royale millénaire. Mais les archéologues s'inquiètent pour l'avenir de cet ensemble exceptionnel, aujourd'hui occupé par des centaines de personnes déplacées par les combats alentour.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie !

Quel temps ! Matante Rosina est désespérée...Encore de la pluie prévue pour le dernier jour du week-end. Au petit matin, des pluies concernent la moitié Est du département, du côté de la route des laves et les contreforts du volcan. En milieu de journée, les pluies gagnent le Tampon, le le littoral et les hauts de Saint-Philippe à Saint-André en passant par le massif du volcan, la Plaine des Palmistes. Sur la moitié Ouest, pas de pluies mais le ciel est nuageux. Le vent souffle en rafales vers Saint-Pierre et Saint-André. La mer est agitée entre Saint-Pierre et Champ Borne en passant par la Pointe de la Table.