Publié il y a 29 minutes / Actualisé le Vendredi 11 Juin à 16H08

Quel temps ! Matante Rosina est désespérée...Encore de la pluie prévue pour le dernier jour du week-end. Au petit matin, des pluies concernent la moitié Est du département, du côté de la route des laves et les contreforts du volcan. En milieu de journée, les pluies gagnent le Tampon, le le littoral et les hauts de Saint-Philippe à Saint-André en passant par le massif du volcan, la Plaine des Palmistes. Sur la moitié Ouest, pas de pluies mais le ciel est nuageux. Le vent souffle en rafales vers Saint-Pierre et Saint-André. La mer est agitée entre Saint-Pierre et Champ Borne en passant par la Pointe de la Table.

