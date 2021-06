Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

"Dans un énième édito, M. Jacques Tillier, s'en prend encore à ma personne et n'hésite pas à mentir. Il écrit que j'utiliserais des "frais de représentation" pour le recrutement d'un " cabinet bis " et pour une " garde-robe ". Cela est bien évidemment totalement faux et pure invention. M. Tillier dépasse encore une fois les limites. Ça suffit !" déclare Huguette Bello dans un communiqué de presse ce dimanche 13 juin 2021. Elle a donc décidé de porter plainte contre ce dernier pour "diffamation" et "propagation de fausse nouvelle" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Dans un énième édito, M. Jacques Tillier, s'en prend encore à ma personne et n'hésite pas à mentir. Il écrit que j'utiliserais des "frais de représentation" pour le recrutement d'un " cabinet bis " et pour une " garde-robe ". Cela est bien évidemment totalement faux et pure invention. M. Tillier dépasse encore une fois les limites. Ça suffit !" déclare Huguette Bello dans un communiqué de presse ce dimanche 13 juin 2021. Elle a donc décidé de porter plainte contre ce dernier pour "diffamation" et "propagation de fausse nouvelle" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)