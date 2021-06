Tout au long du week-end du , les gendarmes sont intervenus sur les routes de La Réunion, "en portant l'effort sur les conduites addictives, les vitesses et les refus de priorité" soulignent-ils. 149 infractions ont été relevées. Un automobiliste a cumulé une conduite sous emprise de l'alcool, de produits stupéfiants, et sans assurance. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Bilan sécurité routière :



Nombre d'infractions : 149

Nombre de retentions de permis : 15

Nombre d’alcoolémie : 15 dont 7 délictuelles

Nombre de conduite sous stupéfiants : 6

Nombre d’immobilisation fourrière : 56 dont 7 fourrières

Nombre de défaut d'assurance : 16

Nombre défaut permis, conduite sous suspension/annulation : 5

Nombre de vitesses : 74 dont 15 avec interception

Nombre de non port ceinture : 1

Nombre d’usage téléphone / distracteurs : 6

Nombre non-respect priorité : 9

Nombre non port casque et équipement : 1

Nombre défaut contrôle technique : 12

Nombre de défaut équipement pilote deux-roues : 2

Nombre de nuisances/pollutions véhicules : 1

Nombre de refus d’obtempérer : 1 identifié enquête en cours



- Faits particuliers -



Les unités de L'Edsr renforcées par les réservistes ont mené une action de contrôle de zone ciblant les conduites addictives, les excès de vitesse, et le respect du couvre feu le samedi 12 juin de 20 à 23 heures sur les communes de Saint-Leu, Saint-Paul, Saint-Louis et Sainte-Marie.

Le bilan fait état de 57 infractions constatées parmi lesquelles 13 alcoolémies et 3 conduites sous produits stupéfiants, 1 refus d'obtempérer, 5 défauts d'assurance - 2 conduites malgré suspension administrative et annulation judiciaire du permis de conduire. 9 rétentions de permis de conduire et 5 immobilisations mises en fourrières administratives ont été prononcées.

En agglomération de Saint-Leu, un automobiliste a cumulé une conduite sous emprise de l'alcoolémie avec un taux délictuel de 0.52 milligramme; il avait consommé des produits stupéfiants et le véhicule n'était pas couvert par assurance. La voiture a été placée en fourrière, le permis de conduire du mis en cause restitué aux gendarmes.



Ce dimanche après-midi, Les motocyclistes de la Bmo de Saint-Paul, en contrôle de la vitesse sur la RN 1 commune éponyme, ont intercepté un jeune conducteur à la vitesse de 164 km/H au lieu des 100 autorisés pour cette catégorie d'usagers. Son permis de conduire a été retiré sur le champ et sa voiture placée en fourrière administrative. Trois autres conducteurs ont été verbalisés pour vitesse excessive.