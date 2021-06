BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 14 2021 :



Régionales 2021 : koz ek la candidate Ericka Bareigts

Les 20 et 27 juin 2021, les Réunionnais se rendront aux urnes pour élire leur nouvelle assemblée régionale. Au total, 11 candidats sont sur la ligne de départ pour succéder au président sortant, Didier Robert, et à son équipe. A moins d'une semaine du 1er tour du scrutin, Imaz Pres Réunion reçoit les différents candidats à l'occasion d'un Facebook Live, l'occasion pour nous, ainsi que pour les internautes, de leur poser des questions concernant leur candidature et leurs programmes. Ce lundi 14 juin nous recevons Ericka Bareigts qui se présente à la tête d'une liste divers gauche - société civile

Elections : vote par procuration, le mode d'emploi

Les élections régionales et départementales se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021. Si les inscriptions sur les listes électorales sont désormais clôturées, il reste toujours possible de faire une procuration afin qu'une personne tierce puisse voter pour vous. Il est possible de faire sa procuration jusqu'au jour de l'élection, bien qu'il soit conseillé de s'y prendre le plus tôt possible pour s'assurer que celle-ci aura bien été reçue par votre mairie. Imaz Press vous explique comment faire votre procuration.

Virus : la pandémie a tué plus de 3,7 millions de personnes dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. La pandémie a fait plus de 3.797.342 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT.

Forces de l'ordre : 203 infractions relevées sur les routes ce week-end

Tout au long du week-end du , les gendarmes sont intervenus sur les routes de La Réunion, "en portant l'effort sur les conduites addictives, les vitesses et les refus de priorité" soulignent-ils. 149 infractions ont été relevées. Un automobiliste a cumulé une conduite sous emprise de l'alcool, de produits stupéfiants, et sans assurance. Du côté des effectifs de police,54 infractions dont 19 délitsont été relevées

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie ou soleil chez vous ?

Un début de semaine qui s'annonce sous le soleil ou sous la pluie du côté de chez vous ? Vous nous donner le temps qu'il fait dans votre ville?