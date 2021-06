Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

La diphtérie, maladie très contagieuse, est toujours présente à Mayotte, et les territoires voisins de l'océan Indien à savoir les Comores et Madagascar. Après six cas recensés en 2019 et quatre en 2020, deux nouveaux cas ont été enregistrés cette année. Un nourrisson est décédé en 2021 des suites d'une diphtérie. La pathologie est "probablement sous-diagnostiquée à Mayotte car méconnue des professionnels de santé" prévient Santé publique France. Il existe d'ailleurs un "risque de réémergence lié à une couverture vaccinale insuffisante chez les enfants et aussi les adultes". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

