BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 15 juin 2021 :



- Covid-19 : la troisième phase du plan de désescalade encore repoussée

- Koz ek la candidate Huguette Bello

- Coronavirus : les 12-17 ans peuvent maintenant se faire vacciner

- Musique à Saint-Benoît : Kénaelle en diner-concert au Bisik

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps le matin, nuageux dans les Hauts

Covid-19 : la troisième phase du plan de désescalade encore repoussée

La troisième étape du plan de désescalade devait commencer ce mardi 15 juin 2021. Repoussée de six jours, elle s'annonçait légèrement différente de ce qu'avait annoncé le préfet dans un premier temps, à savoir une réouverture totale des bars, des restaurants, des salles de sport ou encore des salles de jeux, mais avec un couvre-feu maintenu à 21 heures. C'est finalement en fin de journée ce lundi que la préfecture a indiqué (parce qu'elle a été interrogée à ce sujet) que la troisième phase du plan de désescalade attendrait encore un peu, au moins 24 heures le temps que le préfet consulte les nouveaux chiffres du Covid. En attendant, l'arrêté actuel, en date du 9 juin est reconduit. Restaurateurs et sportifs peuvent remballer, il faudra encore attendre.

Koz ek la candidate Huguette Bello

Les 20 et 27 juin 2021, les Réunionnais se rendront aux urnes pour élire leur nouvelle assemblée régionale. Au total, 11 candidats sont sur la ligne de départ pour succéder à Didier Robert, le candidat sortant. Imaz Press a déjà reçu plusieurs d'entre-eux en Facebook Live. Ce mardi 15 juin, à moins d'une semaine du 1er tour du scrutin, nous recevons Huguette Bello. L'occasion pour nous, ainsi que pour les internautes, de poser dès 10h30 toutes les questions concernant sa candidature et son programme

Coronavirus : les 12-17 ans peuvent maintenant se faire vacciner

A compter de ce mardi 15 juin 2021, l'accès à la vaccination est élargi à tous les mineurs de 12 à 17 ans, avec le vaccin Pfizer-BioNTech, annonce l'agence régionale de santé de La Réunion. Le Pfizer est le seul vaccin à ce jour autorisé chez les moins de 18 ans. La vaccination se fait, sur autorisation parentale, dans les centres de vaccination (avec ou sans rendez-vous) et chez les professionnels de santé volontaires. Nous publions ici le communiqué de l'ARS.

Musique à Saint-Benoît : Kénaelle en diner-concert au Bisik

La musique reprend ses droits vendredi 18 juin 2021 au Bisik (Saint-BenOît) , le café culturel de Saint-Benoit. A cette occasion, l'établissement accueillera Kénaelle, une artiste qui a malgré son jeune âge, d'ores et déjà marquée la musique locale

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps le matin, nuageux dans les Hauts

Ce mardi 15 juin 2021, Matante Rosina prend un bain de soleil ce matin. Il fait beau presque partout sauf de la Pointe de la Table à Saint-Denis avec quelques entrées maritimes qui tardent à s'évacuer. A la mi-journée, les nuages atteignent l'intérieur de l'île. La pluie fait son apparition du côté de la Roche Écrite ou vers Sainte-Rose et se multiplient dans les Hauts du Nord -Est plus tard dans l'après-midi. Ces averses sont de courtes durées. En fin de journée, le ciel se dégage. Les plages de l'Ouest et du Sud profitent du beau temps. Le vent d'Est à Nord-Est est faible à modéré. La mer est peu agitée à agitée.