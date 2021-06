Depuis le 14 juin 2021 et jusqu'au 18 juin a lieu la semaine pour "la qualité de vie au travail". A cette occasion, l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (l'ARACT) à La Réunion et ses partenaires organisent une semaine avec pour thème "travailler ensemble", réunissant des acteurs du monde économique. Ils lancent également ensemble un observatoire et répertoires des innovations et bonnes pratiques à La Réunion.

L'objectif de cet événement est d'offrir aux acteurs du monde du travail une semaine d'échanges et de rencontres afin de mettre en avant les actions concrètes autour des questions de la qualité de vie au travail. Elle a aussi pour but de valoriser les actions mises en place par les entreprises réunionnaises et de définir des nouveaux objectifs de prévention en faveur de la qualité de vie.

" Nous savons que des choses fonctionnent en entreprise. Faire remonter ces initiatives va nous permettre de mettre en lien les entreprises pour les rendre plus performantes ", note Thomas Jacquot, chargé de mission, psychologue du travail. Pour Corinne Dubois, directrice de l’Aract Réunion, ce travail est collectif et doit se faire avec les salariés. "Collectivement, nous devons inventer les conditions de travail de demain. On doit forcément le faire en concertation permanente avec les salariés."

- La qualité de vie au travail : un levier de cohésion -

"Pour un nombre important d'entreprises, la qualité de vie au travail est d'abord envisagée sous l'angle de la conciliation des temps et de l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle." L’ambition de la qualité de vie au travail consiste à donner à chacun, dans l’entreprise, la possibilité d’agir pour améliorer son travail, et faire ainsi progresser la qualité de service, l’employabilité et la performance.