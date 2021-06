Rehane Gany a terminé deuxième avec 15 points lors du "Volant 208 rallye Vosges Grand Est" qui a eu lieu le week-end du 12 et 13 juin 2021. "Rehane Gany a disputé sa première compétition en tant que pilote du Volant 208. A bord de la dernière née de Peugeot Sport engagée en catégorie Rally4 (RC4), Rehane démarre de la plus belle des façons son entrée dans une des formules de promotion les plus solides." indique l'Asa Réunion dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo : Asa Réunion)

Engagé au Rallye des Vosges, deuxième manche du championnat de France le week-end passé autour de Gérardmer, Rehane faisait sa première course dans le cadre du Volant 208 national. Le Réunionnais restait parfaitement concentré avec son expérimenté navigateur Franck Le Floch. "J'ai la chance d'avoir un copilote qui connait bien les formules de promotion et beaucoup d'épreuves que nous allons disputer cette année" se réjouissait le pilote. "On est resté sur le tempo que l'on avait choisi. Certes, le rythme était solide mais nous sommes restés dans notre zone de confiance" ajoutait celui qui a démarré sa carrière sur le terrain réunionnais.



Dans le premier secteur chronométré, Rehane commettait une petite faute : " C'est entièrement de ma faute. J'ai mal compris une note et on s'est posé sur une petite bosse de terre meuble. Malheureusement, il nous a fallu plus de deux minutes pour que des gens puissent venir nous aider sortir" confessait le pilote. Là où d'autres se seraient déconcentrés, l'équipage s'est remobilisé et est parvenu à poursuivre sur un rythme croissant.



Auteur de deux temps scratch de sa formule de promotion (ESB, 13), le Réunionnais se sera hissé par trois fois sur le podium de sa classe de cylindrée (ES8:20 dont une fois devant Stéphane Lefebvre (Opel Corsa Rallv4). " C'est un pilote que je regardais à la TV, un pilote qui a roulé en WRC, je ne pensais même pas pouvoir un jour terminer devant lui..." se réjouissait Rehane.



Arrivé deuxième de la formule de promotion et premier junior. Rehane reste néanmoins mesuré . " Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Cette fois-ci ça a bien fonctionné pour nous grâce à mon copilote, les mécaniciens du team Rossel qui sont au top et également l'ingénieur à nos cités " expliquait le pilote.



"Pour d'autres épreuves, et notamment sur la terre, je ne serais sans doute pas aussi performant. J'apprends. L'objectif reste clair je me bats avant tout pour le classement Junior du Volant avec de sacrés concurrents comme Hugo (Louvel NDLR) qui est dans la même team" relativisait le Réunionnais. "Mon père était également là dans les Vosges, il a toujours été à mes côtés, me laissant rouler comme je le souhaite, sans me mettre aucune pression. C'est un plus indéniable" ajoutait Rehane.



Le prochain rendez-vous de Rehane Gany est un rallye terre : le Rallye de terre de Castines du deux au quatre juillet. En ce qui nous concerne, le Rallye des Vosges est derrière nous, la page est tournée, on se prépare pour la prochaine manche. "Ce sera mon premier rallye terre" terminait le licencié Asa Réunion.



Retrouvez-ci dessous le classement du "Volant 208 rallye Vosges Grand Est" du site Rallye Sport