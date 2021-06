Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Ce mardi 15 juin 2021, Matante Rosina prend un bain de soleil ce matin. Il fait beau presque partout sauf de la Pointe de la Table à Saint-Denis avec quelques entrées maritimes qui tardent à s'évacuer. A la mi-journée, les nuages atteignent l'intérieur de l'île. La pluie fait son apparition du côté de la Roche Écrite ou vers Sainte-Rose et se multiplient dans les Hauts du Nord -Est plus tard dans l'après-midi. Ces averses sont de courtes durées. En fin de journée, le ciel se dégage. Les plages de l'Ouest et du Sud profitent du beau temps. Le vent d'Est à Nord-Est est faible à modéré. La mer est peu agitée à agitée.

Ce mardi 15 juin 2021, Matante Rosina prend un bain de soleil ce matin. Il fait beau presque partout sauf de la Pointe de la Table à Saint-Denis avec quelques entrées maritimes qui tardent à s'évacuer. A la mi-journée, les nuages atteignent l'intérieur de l'île. La pluie fait son apparition du côté de la Roche Écrite ou vers Sainte-Rose et se multiplient dans les Hauts du Nord -Est plus tard dans l'après-midi. Ces averses sont de courtes durées. En fin de journée, le ciel se dégage. Les plages de l'Ouest et du Sud profitent du beau temps. Le vent d'Est à Nord-Est est faible à modéré. La mer est peu agitée à agitée.