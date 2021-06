BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 16 juin 2021 :



Covid : mais pourquoi tant de regrettables faux pas

Après 24 heures de suspense, restaurants et salles de sport peuvent finalement rouvrir leurs portes. Un allègement suspendu le temps de consulter les nouveaux chiffres du Covid-19. C'est donc en catastrophe et prévenu au dernier moment que chacun a dû ajourner sa réouverture, le temps que le préfet se décide enfin... 24 heures plus tard. A croire que la gestion de cette crise sanitaire ne peut décidément pas se passer d'erreurs de communication et de faux pas en tout genre.

Euro : Les Bleus mettent l'Allemagne à terre après un choc de titans

Les favoris Français, bousculés par un rival accrocheur et agressif, ont fait mordre la poussière à l'Allemagne (1-0) à l'issue d'un match ultra-tendu, de quoi lancer idéalement leur Euro et récompenser leurs bruyants supporters venus eux-aussi s'imposer mardi à Munich.

[LIVE] Régionales 2021 - Koz ek le candidat Jean-Pierre Marchau

Les 20 et 27 juin 2021, les Réunionnais se rendront aux urnes pour élire leur nouvelle assemblée régionale. Au total, 11 candidats sont sur la ligne de départ pour succéder à Didier Robert, le candidat sortant. Imaz Press a déjà reçu plusieurs d'entre-eux en Facebook Live. Ce mercredi 16 juin, à moins d'une semaine du 1er tour du scrutin, nous recevons nous recevons notre dernier invité, Jean-Pierre Marchau. L'occasion pour nous, ainsi que pour les internautes, de poser dès 10h30 toutes les questions concernant sa candidature et son programme

Covid-19 : 1.206 nouveaux cas et 8 décès, la troisième phase du plan de désescalade activée

Le préfet Jacques Billant, après s'être laissé le temps de consulter les nouveaux chiffres du Covid, indique que la troisième phase du plan de désescalade peut commencer ce mercredi 16 juin 2021. Bars, restaurants, salles de jeux, salles de sport peuvent rouvrir en respectant certaines jauges. Le couvre-feu, lui, reste bien à 21 heures. Du 5 au 11 juin, 1.206 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés et les autorités déplorent huit nouveaux décès. Le taux d'incidence est en légère hausse et passe à 141,6 pour 100.000 habitants. Au 8 juin, 30 lits de réanimation étaient occupés par des patients Covid. Par ailleurs, un nouveau mode de criblage fait son entrée et les laboratoires seront en mesure pister systématiquement le variant Delta (d'origine indienne) sur les tests positifs. Nous publions ci-dessous le communiqué des autorités sanitaires

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps sur les plages

Matante Rosina prévoit un temps clément pour ce mercredi 16 juin au matin. A la mi-journée, les nuages apparaissent sur une large partie de l'île. La façade Sud-Ouest est épargnée par cette couverture nuageuse. En début d'après-midi, de petites pluies font leur apparition dans les Hauts du Nord, la route des laves et le Sud sauvage. Les plages de l'Ouest restent toujours ensoleillées. Le vent est frais mais reste faible. La mer est peu agitée à agitée.