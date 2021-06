Organisé par Romain Corbière, Princia Rakotondrahasy et Maëllys Yaya dans le cadre de leur scolarité, le 8 mai dernier, le challenge INOV'ALI a pu récompenser sept étudiants mobilisés dans la lutte contre les maltraitances animales. Nous publions le communiqué ci-dessous (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Inov’Ali, un projet en faveur des luttes contre la maltraitance animale sur notre territoire -

Depuis 2019, le projet Inov’Ali met en compétition des étudiants qui œuvrent à sensibiliser le public réunionnais sur une cause (sociale, humanitaire, environnementale…). C’est constitué par groupes qu’ils doivent proposer un support de communication au format de leur choix (flyers, affiche, brochure, magazine, réalisation audiovisuelle…), dans un délai imparti et sur une thématique donnée.

- Les étudiants de l’EGC Réunion ressortent grand vainqueur de cette édition -

Ainsi, le 8 mai 2021, ce sont 5 équipes qui se sont présentées lors de la finale du concours, pour concourir autour d’un pitch sur le choix de leur stratégie dans la lutte contre les souffrances animales.



La team Hoppy, composée de trois étudiants de l’EGC Réunion, finit en tête du classement avec l’élaboration d’une plateforme intitulée " Hoppy " en faveur de la protection animale.



Le deuxième prix est attribué à l’équipe Jolithan, composée de deux étudiants de la Licence professionnelle Métiers de la Communication, qui ont composé une vidéo sur l’Homme et son animal de compagnie.



Enfin, le troisième prix est attribué à l’équipe C&A, composée de deux étudiantes en mobilité, qui ont élaboré une vidéo choc, dénonçant les souffrances et faits de violences sur les animaux.



" Tout ceci n'aurait pas été possible l'année dernière, à cause du contexte sanitaire. Nous sommes heureux d'avoir pu réaliser un événement hybride comme celui-ci, nous remercions tous nos partenaires et les participants sans qui nous n'aurions pas pu avancer et assurer la réussite de ce projet " indique les trois organisateurs du challenge.



À travers cet événement, les jeunes créatifs ont pu mettre leurs compétences en communication au profit de la cause animale. Chacune des créations servira à aider l’association R.E.V.E.Z. dans la promotion de leur sensibilisation aux souffrances animales.