"L'hiver austral est propice à l'utilisation de matériels de chauffage qui peuvent être à l'origine d'intoxications graves voire mortelles au monoxyde de carbone. En France, le monoxyde de carbone cause près d'une centaine de décès chaque année. A La Réunion, en 2020, 24 personnes ont été prises en charge par les urgences à la suite d'intoxication au monoxyde de carbone" explique l'ARS dans un communiqué. Entre 2016 et 2020, 16 personnes ont été intoxiquées par des appareils installés au domicile et un décès a été enregistré. Pour éviter le risque d'intoxication au monoxyde de carbone, l'Agence Régionale de Santé de La Réunion appelle à la vigilance et rappelle les recommandations à suivre.

