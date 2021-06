BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 17 juin 2021 :



- Bac 2021 : les épreuves générales commencent

- Euro : l'Italie illico presto, le pays de Galles y est presque

- Dengue ; 1.591 cas en une semaine

- Covid-19 : fin du masque en extérieur en Métropole, pas à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille brille brille

Les lycéens en filière générale démarrent ce jeudi 17 juin 2021 les épreuves du baccalauréat. La philosophie est au programme ce matin, tandis que les élèves de première devront effectuer les épreuves anticipées du bac de français. Des examens qui ont lieu, une fois encore, en période de crise sanitaire.

L'Italie n'a pas perdu de temps: cinq jours après avoir donné le coup d'envoi de l'Euro, la "Nazionale" est devenue mercredi, à la faveur de son succès face à la Suisse (3-0), la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale où elle devrait être accompagnée par le pays de Galles.

Du 31 mai au 6 juin, 1 591 cas de dengue ont été confirmés. La circulation épidémique est en baisse mais se maintient à un niveau élevé et supérieur aux années précédentes. Toutes les communes restent touchées par le virus. L'Ouest est la région la plus impactée bien que le nombre de cas y soit en baisse ces dernières semaines. Nous publions le communiqué complet ci-dessous

A l'issue du Conseil des ministres ce mercredi 16 juin 2021, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la levée de l'obligation du port du masque en extérieur dès ce jeudi, "sauf dans certaines circonstances : regroupements, lieux bondés, files d'attente, marchés...". Le couvre-feu à 23 heures sera lui levé ce dimanche 20 juin, au lieu du 30 comme initialement annoncé. Des mesures qui ne concernent pas La Réunion, confirme la préfecture à Imaz Press. Le calendrier de désescalade n'est plus le même qu'en Métropole et masque en extérieur comme couvre-feu à 21 heures sont maintenus jusqu'au 30 juin (Photo AFP)

Matante Rosina chantonne ce jeudi 17 juin au matin : "Hello ! Le soleil brille brille brille" sauf sur le massif montagneux, le Sud-Est de la côte sauvage et Saint-Benoît où le ciel est nuageux. A la mi-journée, les nuages s'étalent et apportent même quelques avers du côté de la Roche écrite ou le Brûlé. Sainte-Suzanne, Saint-Denis, du Port à Saint-Pierre, le soleil est bien présent. Le thermomètre affiche des températures entre 20 à 21°C dans les Cirques, 19°C au Volcan, 26 à 28°C le long du littoral. A noter des rafales de vents vers Saint-Pierre et Saint-André (40/50 km/h). La mer est peu agitée sur le Nord et devient forte sur la côte Sud.