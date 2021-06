Les lycéens en filière générale démarrent ce jeudi 17 juin 2021 les épreuves du baccalauréat. La philosophie est au programme ce matin, tandis que les élèves de première devront effectuer les épreuves anticipées du bac de français. Des examens qui ont lieu, une fois encore, en période de crise sanitaire.

"Il était important pour les élèves que ces épreuves en présentiel aient lieu, pour pouvoir démontrer de tout le travail qui a été effectué, d'autant plus que cela a été fait dans un contexte difficile" indique Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de l'Académie de La Réunion. 80% du diplôme cette année est comptabilisé en contrôle continu, cinq épreuves ayant été maintenues pour l'obtention du diplôme. "Un travail important a été fourni tout au long de l'année, il était nécessaire de permettre aux lycéens de démontrer que ce diplôme a dû poids et a nécessité du travail" ajoute-t-elle.



12.075 candidats sont attendus cette année au baccalauréat, dont 264 relevant du ministère de l'Agriculture 5.380 sont inscrits au bac général, soit 44,5 % des candidats, 2.856 au bac technologique soit 24 % des candidats, et 3.859 au bac professionnel soit 32 % des candidats. L'examen commencera par l'épreuve philosophie pour les filières générales. Un sujet d'explication de texte philosophique, et trois sujets de dissertation (au lieu de deux sujets habituellement). Chaque exercice portera sur une des notions au programme. Lors de la publication des résultats, ce sera la meilleure des deux notes obtenues qui sera retenue, "entre la note de l'épreuve terminale et la moyenne annuelle obtenue dans le cadre du contrôle continu en philosophie" précise le ministère de l'Education.

Les épreuves générales du baccalauréat professionnel ont elles débuté ce mercredi pour les épreuves de français, d'histoire-géographie et enseignement moral et civique. Le tout dans un protocole sanitaire adapté : les jauges des salles d'examens sont divisées par deux, le masque est obligatoire dans la salle, et des autotests ont été mis à disposition des surveillants. Si les élèves ne sont pas soumis à un dépistage, un isolement de sept jours a cependant été pensé pour la révision des examens, tandis qu'une salle a été prévue pour tout candidat présentant des symptômes du Covid-19 pendant les épreuves. A noter qu'un élève qui serait testé positif au Covid-19 devra repasser le bac en septembre lors des sessions de rattrapage.

- Des nouveautés poue cette année -



Cette année marque par ailleurs le début de l'épreuve du grand oral. "C'est une nouveauté du nouveau bac : c'est l'occasion pour les lycées de montrer leurs capacités en présentation et en argumentation" souligne la rectrice. Les étudiants auront donc 20 minutes pour préparer leur présentation, puis 20 minutes devant un jury pour aborder leur oral. Celui-ci sera en lien avec deux thématiques étudiées dans l'année par chaque élève. "Cet oral est préparé tout au long de l'année, en lien avec les spécialités choisies par l'étudiant" précise Chantal Manès-Bonnisseau.



Les épreuves du Grand oral se dérouleront du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet, tandis que les épreuves anticipées orales de français se dérouleront du 21 juin au 2 juillet. A noter que les épreuves communes ainsi que les enseignements de spécialités se passent cette année sous forme de contrôle continu, en prenant en compte les moyennes des bulletins scolaires de Première et Terminale.



Les résultats du bac seront rendus le 6 juillet. Les oraux de rattrapage sont prévus du 7 au 9 juillet 2021.

