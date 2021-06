Le conseil municipal de La Possession s'est tenu ce mercredi 16 juin 2021. Un contrat de lutte contre le mal-logement a été signé avec la Fondation Abbé Pierre, et trois personnes ont été primées dans le cadre du concours "Héva'sion poétique de La Possession". Une aide de 5.000 euros est aussi envoyée vers l'Inde dans le cadre de la crise sanitaire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune. (Photos : ville de La Possession)

Ce mercredi 16 juin a eu lieu le conseil municipal de La Possession, placé sous le signe de la solidarité à travers la signature du contrat de lutte contre le mal-logement avec la fondation Abbé Pierre et de la valorisation citoyenne à travers la récompense des 3 lauréats du concours " Héva’sion Poétique de La Possession", de monsieur Brian Phalaris, jeune citoyen Possessionnais de 17 ans n’ayant pas hésité à sauver une jeune femme d’une agression sous un arrêt de bus et de la petite Metisse Rivière qui du haut de ses 9 ans a été la plus jeune Lauréate du dispositif " Prodiges de La République ", une fierté pour la ville.

Finance, innovation et solidarité ont été à l’ordre du jour du conseil municipal de la ville :



- Un accès à l’eau potable sécurisé pour Mafate -

Etant en dehors de tout zonage de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, seules des eaux brutes sont distribuées pour le cirque de Mafate. Malgré le transfert de compétence en la matière au TCO, la ville de La Possession a acté du lancement d’une étude de régularisation des captages et de sécurisation des sites ainsi qu’un projet de potabilisation de l’eau dans les écoles ; afin d’œuvrer dans le cadre de ses mission à réduire cette problématique. Le coût total du projet s’élevant à 107.764,29 euros comprenant une sollicitation financière du fond LEADER.



- Pour un téléphérique à La Possession -



Particulièrement impactée par une asphyxie circulatoire notamment pour sortir de la ville et se rendre dans les autres communes de l’île, la ville a réaffirmer son intérêt de soutenir ce projet innovant de téléphérique porté par le TCO, afin d’apporter une solution pérenne aux Possessionnais d’accéder plus facilement au reste du territoire et au réseau de transport régional. Dans le cadre de l’appel à projets national relatif aux transports en commun, le TCO a déposé un dossier de demande de financement sur le territoire de la commune de La Possession. Ce projet de téléphérique urbain devrait permettre de relier le collège Jean Albany et le futur pôle d’échanges multimodal sur la commune du Port, comprenant des futures stations de téléphériques dans les quartiers : Rivière des Galets, Moulin Joli et Jean Albany !



- Un compte administratif maîtrisé -



Malgré l’impact financier de la crise estimé à 1,3 million d'euros, la ville a présenté un compte administratif 2020 maîtrisé. Ainsi, grâce à un niveau d’épargne de 2672k euros, la ville sort un résultat excédentaire de près de 700k euros. La commune a pu ainsi maintenir un niveau d’équipement important (403 euros/habitants alors que la moyenne est de 275 euros/habitants) et réduire le recours à l’emprunt. La crise sanitaire et son impact financier ont été maîtrisés par la commune.



- Solidarité pour l’Inde -



Subissant de plein fouet la crise sanitaire Covid , la ville de La Possession en lien avec l’association des maires de la Réunion a acté d’une contribution financière de 5000 euros à l’Inde en vue d’accompagner le pays et sa population dans le développement de l’offre en lits d’hôpital, oxygène, médicaments et soignants. Partageant des liens patrimoniaux, culturels et historiques forts, la ville est fière de promouvoir la solidarité régionale et internationale afin de venir en aide aux populations victimes de cette catastrophe sanitaire mondiale.