La Semaine européenne du développement durable (SEDD) a pour objectif de promouvoir la transition écologique à travers la valorisation d'actions locales et la sensibilisation du public au développement durable. (Photo d'archives DR)

Cet événement sera la vitrine des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030. Ainsi, chaque initiative, devra concerner un ou plusieurs de ces 17 ODD qui couvrent tous les domaines de la transition écologique (santé, qualité de l’eau, énergie propre, villes et communautés durables…).



La SEDD a pour objectif de mobiliser le plus grand nombre d'acteurs du monde économique, social et environnemental, dans la mise en œuvre de projets répondant au principe du développement durable, au travers de manifestations diverses.



Collectivités, entreprises, associations, établissements publics, centres de recherche, institutions scolaires, citoyens… Tous les porteurs de projet sont les bienvenus pour partager leurs évènements sur la plateforme !

Dès à présent, et jusqu’au 12 septembre 2021, déposez votre projet sur la plateforme européenne dédiée. Toutes les informations sur ce lien.



Pour tout renseignement complémentaire, les personnes peuvent contacter les services de la DEAL : Mme Gravina au 02 62 94 72 41 ou par courriel : [email protected]