Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Matante Rosina chantonne ce jeudi 17 juin au matin : "Hello ! Le soleil brille brille brille" sauf sur le massif montagneux, le Sud-Est de la côte sauvage et Saint-Benoît où le ciel est nuageux. A la mi-journée, les nuages s'étalent et apportent même quelques avers du côté de la Roche écrite ou le Brûlé. Sainte-Suzanne, Saint-Denis, du Port à Saint-Pierre, le soleil est bien présent. Le thermomètre affiche des températures entre 20 à 21°C dans les Cirques, 19°C au Volcan, 26 à 28°C le long du littoral. A noter des rafales de vents vers Saint-Pierre et Saint-André (40/50 km/h). La mer est peu agitée sur le Nord et devient forte sur la côte Sud.

