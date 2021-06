L'Agirc-Arrco et l'Assurance retraite organisent une nouvelle édition des "rendez-vous de la retraite" du 28 juin au 3 juillet 2021. "Durant cette semaine, les actifs de tous les âges sont invités à faire le point sur leur situation personnelle par téléphone ou l'un des quatre points d'accueil situés à la Réunion" indique l'Agirc-Arrco et l'Assurance retraite. Près de 340 entretiens vous seront proposer gratuitement. Vous pouvez vous inscrire sur le site "Les rendez-vous de la retraite". Retrouver le communiqué de L'Agirc-Arrco et l'Assurance retraite que nous publions ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Une édition régionale souple pour conseiller un plus grand nombre d’actifs -

Dès le lundi 7 juin, près de 340 entretiens seront proposés à La Réunion depuis le site. Deux formats de rendez-vous sont disponibles : par téléphone ou dans l’un des quatre points d’information retraite de la région. Les actifs seront accueillis du lundi au vendredi de 8h à 17h, ainsi que le samedi de 8h30 à 12h. Le format mixte de cette nouvelle édition offre davantage de souplesse dans la prise de rendez-vous et permet de rendre l’événement accessible au plus grand nombre dans le respect des règles sanitaires en vigueur.



- Des réponses et un accompagnement adapté pour les actifs à la Réunion -



Le chômage partiel aura-t-il des conséquences sur la retraite ? Faut-il engager des démarches lorsque l’on change de secteur professionnel ? Quel est l’impact d’un congé parental sur mes cotisations ? Une expérience professionnelle à l’étranger est-elle comptabilisée dans le calcul des droits à la retraite ?



La retraite est le reflet des parcours personnels et professionnels. Que l’on soit proche ou non de la retraite, les rendez-vous de la retraite sont l’occasion d’échanger avec un conseiller sur sa situation personnelle, pour ajuster ses choix de carrière ou préparer sereinement son départ.



Des informations en ligne ici complèteront l’évènement pour s’informer sur ses droits et se familiariser avec les services d’aide aux démarches. Vérifier son relevé de carrière en ligne, simuler l’impact d’un choix de vie ou de carrière sur le montant futur de sa retraite au moyen du simulateur retraite [email protected] Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser à la retraite et en être acteur !



Pour François-Xavier Selleret, Directeur général de l’Agirc-Arrco : "La semaine des rendez-vous de la retraite est un temps fort plébiscité par nos concitoyens chaque année. Nous sommes ravis que nos confrères de l’Assurance retraite nous rejoignent à nouveau cette année pour deux nouvelles éditions en juin et en novembre prochain, nous permettant ainsi d’accroître notre capacité globale d’accueil et de réponses. A travers ces deux éditions, nous serons en mesure de proposer 80.000 entretiens en France et dans nos départements d’Outre-mer, soit deux fois plus que l’année précédente" .



Pour Renaud Villard, directeur de l’Assurance retraite : "Accueillir, écouter, conseiller, renseigner, rassurer : c’est le cœur de métier des équipes de l’Assurance retraite, au plus près de tous les territoires. Voici venu, je crois, le temps de réenchanter la proximité, pour plus et mieux de service public. Et c’est une ambition pleinement partagée avec nos collègues de l’Agirc-Arrco, en bonne intelligence".

Ici pour s'inscrire.