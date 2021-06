Du lundi 14 juin au mercredi 16 juin 2021, cinq classes des hauts et des bas de l'île qui participent au projet Pareo ont présenté leurs réalisations autour de la fragilité du récif corallien. Les classes de CM1 et CM2 ont donc présenté aux élus de la Région et de la ville "des maquettes, tableaux, dispositifs pédagogiques, qu'ils ont conçu pendant l'année" au musée Kélonia. Les élèves des Seychelles et de Maurice ont réalisé un film témoignage dans le cadre du projet Pareo. La vidéo est à retrouver ci-dessous. Nous publions le communiqué des organisateurs ci-dessous (photos : DR)

A La Réunion, le projet Pareo, porté par Lola Massé, a été le fil conducteur d’un projet pédagogique global annuel dans différentes classes de CM1 / CM2 à travers l'île, dans les hauts et les bas, afin de sensibiliser les scolaires, et leur entourage, à la fragilité du récif, grâce à des actions sur les plages et dans le lagon.

Ainsi, les classes de CM1/CM2 ont présentés eux-mêmes aux élus de la Région et de la ville les maquettes, tableaux, dispositifs pédagogiques, qu’ils ont conçu pendant l’année. Ils ont pu échanger avec eux sur les problématiques soulevées à La Réunion par leurs travaux. Ils ont ensuite pu regarder un film témoignage du travail réalisé dans le cadre de Pareo par les enfants des Seychelles et de Maurice, et bénéficier d’une visite de Kélonia.

L'éducation à l'environnement est aujourd’hui nécessaire pour sensibiliser et faire naître de nouveaux comportements chez les enfants, citoyens de demain. Les îles de l'océan Indien partagent un patrimoine récifal exceptionnel qui se dégrade sous la pression humaine, entraînant des pertes conséquentes de biodiversité.

Ces écosystèmes sont pourtant fondamentaux à la Réunion, à l’île Maurice et aux Seychelles pour la pêche locale, la protection du littoral, et le développement des loisirs et du tourisme.

" Il est de la responsabilité d’un Institut comme l’IRD d’être en plus de l’outil de la recherche, le vecteur de la transmission de la connaissance vers le grand public, au travers de l’implication de ses scientifiques dans des actions pédagogiques concrètes à grande échelle ". Pascale Chabannet, directrice de recherche à l’IRD.