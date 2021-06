BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 18 juin 2021 :



- Covid-19 : avec son taux d'incidence le plus bas de France, Mayotte défie la logique

- Handicap : les accompagnant.e.s des élèves "oublié.e.s de l'Education nationale"

- Saint-Denis : un homme poignardé au Moufia, son pronostic vital engagé, sa compagne a été interpellée

- Journée internationale du yoga : des "activités douces" à Saint-Denis

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps est bon, le ciel est bleu

Covid-19 : avec son taux d'incidence le plus bas de France, Mayotte défie la logique

C'est une évolution aussi surprenante que rassurante pour l'île de Mayotte. Avec un taux d'incidence de 8 pour 100.000 habitants, c'est le plus bas de France depuis six semaines déjà. Après deux vagues de Covid-19 violentes, entraînant une vraie saturation du système hospitalier, le département souffle enfin. Le résultat de plusieurs facteurs, mais que les médecins ont tout de même du mal à expliquer.

Handicap : les accompagnant.e.s des élèves "oublié.e.s de l'Education nationale"

Essentiel.e.s à la scolarité des élèves qui ne sont pas en capacité de suivre les cours en autonomie, les AESH (accompagnant.e.s des élèves en situation de handicap) se sentent aujourd'hui oublié.e.s de l'Education nationale. Les Pial (Pôle inclusif d'accompagnement localisé), instaurés en 2019, sont censés apporter une aide humaine aux élèves, coordonner le travail des AESH et de l'équipe pédagogique. Un dispositif vendeur sur le papier, pourtant les AESH déplorent une dégradation de leurs conditions de travail : trop d'élèves à accompagner, salaires trop bas, manque de formation... Pour les accompagnant.e.s, l'instauration des Pial n'a fait qu'empirer leur situation "déjà bien compliquée".

Saint-Denis : un homme poignardé au Moufia, son pronostic vital engagé, sa compagne a été interpellée

Un homme a été blessé par arme blanche à son domicile situé avenue Georges Brassens au Moufia (Saint-Denis) en fin de journée ce jeudi 17 juin 2021. Sa compagne a été interpellée et placée en garde à vue au commissariat situé en face du lieu du drame. La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et le Samu. Son pronostic vital est engagé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Journée internationale du yoga : des "activités douces" à Saint-Denis

La ville de Saint-Denis organise deux ateliers autour de la journée internationale du yoga, le lundi 21 juin 2021. Au programme un après-midi relaxation au dojo régional de Champ-Fleuri et un cours de yoga géant dans le gymnase S de Champ Fleuri. Le cours de yoga est sur inscription. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Denis que nous publions ci-dessous.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps est bon, le ciel est bleu

Le temps est bon, le ciel est bleu annonce ce matin Matante Rosina et il faut sortir son palto parce que les températures sont fraîches au lever du jour : Entre 5 à 11°C dans les Cirques, 6°C au Maïdo, 4°C dans la Plaine de Palmistes, 16° à 19°C le long du littoral. Ce vendredi 18 juin, un temps agréable est prévu sauf sur l'Est de la côte sauvage, du Tremblet, à Sainte-Rose. Dans l'après-midi, le temps se couvre du côté de la Plaine des Palmistes, Cilaos, Takamaka, les Cirques. Le soleil se maintient sur Saint-Philippe, Saint-Pierre, et le Port. En revanche, les nuages ne quittent pas le ciel de Saint-Benoit à Sainte-Suzanne. La mer est oeu agitée à agitée sur le Nord et forte sur le Sud.