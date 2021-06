Dans un post Facebook publié ce vendredi 18 juin 2021, Ericka Bareigts indique être "victime d'une cyber-attaque depuis hier soir". De faux comptes auraient été payés pour "disliker" toutes ses publications. La candidate aux régionales indique qu'une action en justice est en cours. L'auteur de cette attaque aurait par ailleurs déjà été identifié par les équipes d'Ericka Bareigts, qui rappelle qu'il "s'agit bien sûr d'une action illégale en temps normal, mais encore plus en période de campagne électorale". Si l'identité de l'auteur des faits n'a pas été dévoilée pour l'heure, Ericka Bareigts assure que celle-ci sera révéler dans la presse, "aujourd'hui même" (Capture d'écran Facebook)

Ce genre de manoeuvres sont coutumières en période électorale. Mais malheureusement pour leurs auteurs, ces attaques ne passent pas vraiment inaperçues, tant la supercherie est grossière. Concernant cette cyber-attaque par exemple, il suffit de jeter un oeil aux comptes ayant "disliké" les publications d'Ericka Bareigts pour se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond : tous ces comptes ont vraisemblablement été créés ces derniers jours, portent des noms qui ne ressemblent ni de près ni de loin à des patronymes réunionnais - ou même français tout court. Si nous voulons bien admettre que les élections régionales déchaînent les passions, nous ne sommes cependant pas certain.es que des habitants du Vénézuela, d'Inde ou des Philippines s'intéressent de près à l'actualité politique réunnionnaise.

Ces attaques surviennent par ailleurs un peu plus d'une semaine après la publication d'un sondage bidonné, partagé en masse par le clan de Didier Robert. Celui-ci, grossièrement réalisé, annonçait le président sortant largement en tête lors du premier scrutin. Une fois encore, la supercherie était largement identifiable, l'institut de sondage cité sur le document n'existant tout simplement pas.

Il faut aussi noter que ces stratagèmes ont débuté il y a quelques mois déjà : en mars dernier, sur Facebook, un compte partageait un graphique erroné sur les liens entre Imaz Press Réunion et la gauche locale. On apprenait d'ailleurs que notre média était le "média de diffusion du Clan Annette" et que nous étions financés entre autre par la Cirest, et à hauteur de "plusieurs milliers d'euros" par la Cinor et la mairie de Saint-Denis.

Notre rédaction, curieuse, est donc allée consulter le profil de l'homme à l'origine de ce partage. Surprise suprise : le compte ne datait que de quelques jours, et la photo de profil ressemblait étrangement à une photo générée automatiquement. Car il faut savoir qu'en 2021, des sites tels que "This person does not exist" ("cette personne n'existe pas" ; ndlr) permettent de créer de toute pièce un visage, grâce à une intelligence artificielle. Bizarrement, ces visages et celui-ci de l'homme à l'origine de la publication avaient comme un air familier. Loin de nous l'idée de sous-entendre que cette personne n'existe pas bien sûr...

Se résoudre à emprunter de telles méthodes en période électorale en dit en tout cas bien plus sur les personnes à l'origine des attaques, que sur les candidat.es visé.es par celles-ci. La prochaine fois, il faudra cependant songer à tenter d'être un peu plus discret. A moins que l'amateurisme soit intentionnel, allez savoir.

as/www.ipreunion.com / [email protected]