Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mercredi 16 Juin à 12H42

Le temps est bon, le ciel est bleu annonce ce matin Matante Rosina et il faut sortir son palto parce que les températures sont fraîches au lever du jour : Entre 5 à 11°C dans les Cirques, 6°C au Maïdo, 4°C dans la Plaine de Palmistes, 16° à 19°C le long du littoral. Ce vendredi 18 juin, un temps agréable est prévu sauf sur l'Est de la côte sauvage, du Tremblet, à Sainte-Rose. Dans l'après-midi, le temps se couvre du côté de la Plaine des Palmistes, Cilaos, Takamaka, les Cirques. Le soleil se maintient sur Saint-Philippe, Saint-Pierre, et le Port. En revanche, les nuages ne quittent pas le ciel de Saint-Benoit à Sainte-Suzanne. La mer est oeu agitée à agitée sur le Nord et forte sur le Sud.

