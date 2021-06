Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le CRGT vous informe que sur les RN1 et RN2 à Saint Denis, en raison des élections régionales et départementales, le Barachois restera ouvert à la circulation les dimanches 20 et 27 juin pour faciliter les déplacements. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

