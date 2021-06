C'est une évolution aussi surprenante que rassurante pour l'île de Mayotte. Avec un taux d'incidence de 8 pour 100.000 habitants, c'est le plus bas de France depuis six semaines déjà. Après deux vagues de Covid-19 violentes, entraînant une vraie saturation du système hospitalier, le département souffle enfin. Le résultat de plusieurs facteurs, mais que les médecins ont tout de même du mal à expliquer. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’évolution de l’épidémie de Covid-19 a connu des étapes marquantes. Deux vagues, l’une en 2020, l’autre début 2021, ont frappé l’île. Le taux d’incidence, monté jusqu’à plus de 800, a aujourd'hui chuté au point de passer sous la barre des 10 pour 100.000 habitants. Sur les cartes de France, Mayotte est le seul département en vert.

En février, plus de 2.000 cas de Covid-19 étaient détectés en moyenne chaque semaine. De quoi asphyxier totalement le centre hospitalier de Mayotte (CHM), poussant à évacuer les malades vers le CHU de La Réunion pour espérer une prise en charge avant d’en arriver au décès des patients.

Aujourd’hui c’est une toute autre situation. Le dernier bilan de l’agence régionale de santé (ARS) de Mayotte fait état de 24 cas recensés entre le 5 et le 11 juin 2021. A La Réunion, plus de 1.200 cas ont encore été enregistrés en une semaine, selon le bilan de ce mardi.

Alors à quoi est due cette chute de l’incidence, faisant de Mayotte le département aux taux les plus bas de France ? "C’était au contraire l’un des territoires français les plus touchés en début d’année", se souvient le docteur Alain Domercq, président du Conseil interrégional de l’Ordre des médecins, qui regroupe La Réunion et Mayotte. "L’épidémie a été plus qu’explosive sur le département, les contaminations étaient exponentielles" rappelle-t-il. Au plus fort de la crise sanitaire, le taux de positivité a atteint 25,8%. C’est-à-dire qu’à ce moment-là, mi-février, un.e Mahorais.e sur quatre qui allait se faire tester sortait positif.ve au Covid-19.

- Une population très jeune -

La baisse des contaminations, aussi radicale que sa hausse, peut s’expliquer par plusieurs facteurs, selon Youssouf Hassani, responsable de la cellule épidémiologique Mayotte de Santé publique France. L’ensemble des mesures de freinage y a pleinement contribué, mais aussi la configuration démographique de l’île. Ainsi il faut aussi prendre en considération "la structure d’âge de la population qui est beaucoup plus jeune - 50% de la population a moins de 18 ans - avec peut-être beaucoup de formes asymptomatiques. "

Un avis partagé par le docteur Alain Domercq. "La forte hausse des contaminations a été aussi subite que violente, mais n’a pas duré très longtemps. Cette population très jeune a sans doute aussi favorisé la hausse des contaminations, puisque beaucoup n’ont pas été hospitalisés et n’avaient pas de symptômes". Un terrain favorable à l’expansion du virus.

- Trop tôt pour parler d’immunité collective -

Alors cette multiplication des contaminations aurait-elle favorisé la mise en place d’une forme d’immunité collective ? Il est trop tôt pour en parler selon Youssouf Hassini. "Nous n’avons pas assez de données pour faire le lien entre l’immunité collective et cette chute du taux d’incidence. A ce jour, les données de surveillance virologique nous indiquent que seuls 7% de la population ont été diagnostiqués positifs au Covid-19".

Il en reste que cette propagation du virus a favorisé une forme d’immunité pour les habitant.e.s déjà touché.e.s par la maladie. Mais le total de contaminations reste inférieur à celui de La Réunion. Car bien que les deux vagues épidémiques ayant touché Mayotte ont été extrêmement violentes, elles ont été de courte durée. Si Mayotte compte 19.378 cas cumulés de Covid-19 depuis le début de l’épidémie, La Réunion en dénombre 28.441.

Pourtant La Réunion de son côté voit ses indicateurs rester relativement haut et si les courbes commencent tout juste à se stabiliser, les contaminations ne baissent pas pour autant.

- Un confinement (un peu) bénéfique -

S’il n’est pas le seul facteur à prendre en compte, le confinement à Mayotte en février-mars a joué son rôle dans la baisse des contaminations. Pour autant, celui-ci n’a pas été respecté à la lettre. Il a cependant permis de faire baisser les courbes, qui explosaient en ce début d’année 2021.

"Le confinement à Mayotte, c’est un modèle difficile. Mes collègues là-bas me le disaient : impossible de faire respecter l’isolement, notamment dans les bangas" note le docteur Alain Domercq. La priorité est autre dans un tel contexte de pauvreté. Les indicateurs montrent cependant que les contaminations ont pu continuer à baisser dans ce contexte de confinement.

- Un ensemble de facteurs -

Concrètement, aucune cause unique n’explique la situation de Mayotte et c’est bien un ensemble de facteurs qui amène à cette conséquence. Pour autant, les résultats sont surprenants. Même Youssouf Hassani, à Santé publique France, le dit : "nous aurons du mal à vous donner une réponse claire à cette question".

De son côté le docteur Alain Domercq remarque un revirement de situation "qui n’est pas rationnel". La vaccination n’est pas un élément de réponse à cette chute du taux d’incidence. "Le faible taux d’incidence que nous avons à Mayotte ne peut pas être expliqué par la couverture vaccinale puisque nous avons l’un des taux les plus faibles. En effet, au 15 juin, seuls 14,5% de la population avaient reçu une dose de vaccin, contre 45,9% en moyenne au niveau national, et 8,2% avaient un schéma complet de vaccination" détaille Youssouf Hassani. Par comparaison, 24,4% de la population totale de La Réunion a reçu une première dose. Depuis ce 15 juin, les mineurs âgés de 12 à 17 ans y ont également accès.

Si le Covid-19 semble avoir laissé Mayotte tranquille, la prudence est de mise et la situation sanitaire reste fragile étant donné le système de santé insuffisant sur l’île aux parfums. Mais les chiffres sont bons : le taux de positivité dépassé à peine le 1% tandis que seules quatre hospitalisations liées au Covid sont enregistrées actuellement au CHM. De quoi donner de l'espoir pour une sortie de crise sanitaire sur le 101ème département de France.

