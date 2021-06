BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 19 juin 2021 :



- Écriture inclusive : une évolution de la langue et de la société

- Des marins sur le toit de La Réunion pour aider les soldats blessés et leurs familles

- Voile : Julien Moutarde participe aux championnats d'Europe de Nacra 15

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Régionales, désescalade, faux pas, bac, Mayotte

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps

Écriture inclusive : une évolution de la langue et de la société

L'écriture inclusive ou langage non-sexiste est utilisé.e pour éviter les discriminations et l'androcentrisme. L'écriture inclusive permet aussi de se référer au genre neutre grâce à l'utilisation de mots génériques comme personne, journaliste... et évite ainsi le mégenrage c'est-à-dire l'utilisation du mauvais pronom en parlant d'une personne transgenre, non-binaire ou qui ne s'identifie pas comme homme ou femme. Cette écriture qui rend la langue et la grammaire française plus égalitaires, divise la société car elle ne serait pas adaptée aux personnes apprenant à lire, celles dyslexiques et malvoyantes dépendantes de logiciels d'aides à la lecture.

Des marins sur le toit de La Réunion pour aider les soldats blessés et leurs familles

La frégate de surveillance "Nivose" de la marine organise une action de solidarité à destination des familles de marins en difficulté. Ils veulent ainsi venir en aide à "celles et ceux qui traversent de grosses difficultés après un deuil, mais aussi pour les "blessés en reconstruction", exploque le commandant de la frégate, Frédéric Barbe.

Voile : Julien Moutarde participe aux championnats d'Europe de Nacra 15

Julien Moutarde est un jeune régatier réunionnais qui participera aux championnats d'Europe de Nacra 15 du 26 juin au 4 juillet 2021 en navigation double en Suisse. Il fera équipe avec Camille Rigaud, une navigatrice du Centre d'entraînement Méditerranée, le pôle espoir voile de la Grande Motte. Le Nacra 15 est un catamaran de performance utilisé pour la course conçue pour être la plus petite version de la Nacra 17, la série olympique.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Régionales, désescalade, faux pas, bac, Mayotte

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 14 juin au vendredi 18 juin 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 14 juin - Régionales 2021 : koz ek la candidate Ericka Bareigts

* Mardi 15 juin - Covid-19 : la troisième phase du plan de désescalade encore repoussée

* Mercredi 16 juin - Covid : mais pourquoi tant de regrettables faux pas

* Jeudi 17 juin - Bac 2021 : 12.075 candidat.e.s vont philosopher avant de passer leur grand oral

* Vendredi 18 juin - Covid-19 : avec son taux d'incidence le plus bas de France, Mayotte défie la logique

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps

Enfin du beau temps ce samedi 19 juin au matin. Matante Rosina s'en réjouit, un week-end qui commence bien. Du soleil en bord de mer et les plus hauts sommets dégagés. Dans l'après-midi, le temps reste sec même si quelques nuages débarquent sur le Nord de l'île mais rien de conséquent. Le vent se renforce du côté de Saint-Pierre et de Sainte-Marie avec des rafales qui peuvent atteindre 70 km/h et aussi sur la pointe des Trois-Bassins et de Sainte-Rose avec des rafales atteignant 80 km/h. La mer est agitée.