La police nationale lance sa campagne de recrutement de 3.500 gardiens de la paix sur l'ensemble du territoire national. Les inscriptions en ligne sont disponibles jusqu'au 14 juillet 2021 sur le site internet de la police nationale. Les conditions à remplir sont à retrouver ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

• être de nationalité française

• être âgé de 17 ans à moins de 35 ans au 1er janvier 2021 (des dérogations sont possibles*)

• être titulaire du baccalauréat (ou équivalent ou un diplôme de niveau 4)

• être de bonne moralité et avoir un casier judiciaire (bulletin n° 2) ne comportant aucune mention incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées

• être en bonne condition physique et médicalement apte au travail de jour comme de nuit

• être en règle avec le Service national (JDC, JAPD...)



Le concours comprendra les épreuves suivantes :

- les épreuves écrites se dérouleront le 21 septembre 2021 (résolution de cas pratiques et tests psychotechniques).

- les épreuves sportives (Test d’endurance cardio respiratoire et parcours d’habilité motrice) seront programmées au cours du mois d’octobre.

- les entretiens avec le jury se tiendront en novembre et décembre.



Les périodes indiquées sont prévisionnelles et données à titre indicatif. L’incorporation sera subordonnée à la réussite de l’ensemble des épreuves, à une visite médicale d’aptitude préalable et à une enquête de moralité.



Retrouvez tous les détails des conditions et dérogations, des conseils de préparation, les annales des épreuves sur le site de la Police nationale