Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Enfin du beau temps ce samedi 19 juin au matin. Matante Rosina s'en réjouit, un week-end qui commence bien. Du soleil en bord de mer et les plus hauts sommets dégagés. Dans l'après-midi, le temps reste sec même si quelques nuages débarquent sur le Nord de l'île mais rien de conséquent. Le vent se renforce du côté de Saint-Pierre et de Sainte-Marie avec des rafales qui peuvent atteindre 70 km/h et aussi sur la pointe des Trois-Bassins et de Sainte-Rose avec des rafales atteignant 80 km/h. La mer est agitée.

