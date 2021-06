Les étudiants ayant passé le concours en première année de santé attendent encore leurs résultats, qui tardent à tomber. L'Université de La Réunion dit faire le maximum pour que ceux-ci soient communiqués "dans les meilleures délais". "La transversalité entre facultés induite par la réforme des études en santé a généré un retard dans la communication des classements" précise encore l'Université dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Pour les étudiant·e·s de première année d'études en santé de l'Université de La Réunion, comme pour ce·lle·ux issu·e·s l'ensemble des universités de France métropolitaine et d'outre-mer, l'année universitaire 2020-2022 aura été une année transitoire qui marque l’entrée en application de la nouvelle réforme des études de santé.

Deux systèmes ont eu à coexister : la première année commune aux études en santé (la PACES), vouée à disparaître avec la réforme des études en santé, et la création des PASS / L.AS (Parcours d’Accès Spécifique Santé / Licence Accès Santé), qui diversifient les voies d’accès en permettant notamment aux étudiants de filières " non médecine " (les L.AS), de prétendre à un accès parallèle.

L'Université de La Réunion s'est pleinement engagée pour ses étudiants en santé, en leur proposant une formation de qualité, basée sur un modèle innovant et mettant en avant les principes de la pédagogie inversée et l’approche par compétences.

L'ambition de l'établissement relative aux études en santé a été sans faille : l’Université de La Réunion a mis en place un nombre plus important de Licence Accès Santé (11 L.AS), comparativement au territoire national.

Nous avons fait le choix de la diversification des parcours en créant un Parcours d’accès spécifique santé (PASS), offert avec plusieurs options. De même, aux côtés des acteurs institutionnels locaux et nationaux, l'Université de La Réunion s'est engagée pour faire progresser le numerus apertus de 168 à 245 places, soit 77 places supplémentaires.

Néanmoins, comme tout nouveau système, la mise en place se heurte à des difficultés. L'année passée, chaque faculté gérait intégralement et de façon autonome le système de notation, de création de jury, et, de manière générale, le parcours des étudiants. Aujourd'hui, la transversalité entre facultés induite par la réforme des études en santé a généré un retard dans la communication des classements et des résultats de concours pour les étudiants en première année.

L'établissement a pleinement conscience de l'attente des étudiants et des familles et les équipes administratives font leur maximum pour communiquer ces résultats dans les meilleurs délais."