L'écriture inclusive ou langage non-sexiste est utilisé.e pour éviter les discriminations et l'androcentrisme. L'écriture inclusive permet aussi de se référer au genre neutre grâce à l'utilisation de mots génériques comme personne, journaliste... et évite ainsi le mégenrage c'est-à-dire l'utilisation du mauvais pronom en parlant d'une personne transgenre, non-binaire ou qui ne s'identifie pas comme homme ou femme. Cette écriture qui rend la langue et la grammaire française plus égalitaires, divise la société car elle ne serait pas adaptée aux personnes apprenant à lire, celles dyslexiques et malvoyantes dépendantes de logiciels d'aides à la lecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour la politologue et militante féministe décoloniale Françoise Vergès, le débat autour de l’écriture inclusive est "un mouvement de justice". Elle ajoute : "il y a toujours une mise en cause de la moindre chose remettant en question un ordre établi se présentant comme neutre mais qui est quand même masculin et patriarcal". Selon Françoise Vergès, le débat autour de l'écriture inclusive est "un mouvement de masse contre l'invisibilisation de la moitié de la société, les femmes en l'occurrence" “

- La langue, reflet de la société -

L’écriture inclusive renverse une règle grammaticale en place depuis plus de trois siècles et affrmant que "le masculin l’emporte sur le féminin". En 1675, l’abbé Bouhours avait décrété "lorsque le deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l’emporte". Le grammairien Nicolas Beauzéea avait ajouté en 1767: "le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle". L’instauration de cette règle grammaticale reflète la société de cette époque. Elle est toujours appliquée de nos jours, preuve que notre société est toujours aussi sexiste. Pourtant avant cette règle discriminante, l’accord de proximité - consistant à accorder l’adjectif avec le nom le plus proche - existait déjà et se pratiquait en grec, en latin et en français.

“Ce que l’on dit aujourd'hui est que le langage structure la pensée et c’est tout à fait vrai” indique Xylric Lepinay, président de l’association OriZon qui lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. “La règle enseignait à l'école dès le CP formate de manière purement artificiel. On voit du féminin uniquement quand il est seul il est effacé dans les autres cas" ajoute-t-il. Quand il y a 999 femmes et un homme, on dit "ils". Cela révèle un aspect de notre rapport au genre". souligne-t-il. "C’est quelque chose qui doit changer pour les femmes et les personnes queer de manière générale” note Xylric Lepinay. Les personnes queer "n'adhèrent pas à la vision binaire des genres des sexualités et ne veulent pas être catégorisées selon les normes imposées par la société" selon le site QueerParis. "On essaye de présenter la langue française comme un monolithe alors qu’elle a toujours évolué" remarque Xylric Lepinay.



- "L'écriture inclusive n'est pas une barrière" -

Dans une circulaire publiée le 6 mai 2021 au Bulletin officiel de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, proscrit l’utilisation du point médian. Cette disposition interdit aux enseignant.e.s d'apprendre à leurs élèves à écrire "candidat.e.s" ou "chef.fe" par exemple. Selon le ministre ,"la complexité et l'instabilité de l’écriture inclusive" constituent des "obstacles à l’acquisition de la langue comme de la lecture". Jean-Michel Blanquer, préconise l’usage de la féminisation des métiers et des fonctions. Un usage qui avec l’utilisation de formules épicènes (terme qui a la même forme au masculin et au féminin), fait partie"des pratiques constitutives de l’écriture inclusive".

A La Réunion, le Rectorat applique, logiquement, les consignes gouvernementales. D’abord la circulaire du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes et publiée au Journal officiel et celle du 6 mai 2021 qui proscrit l'utilisation du point médian."On utilise un vocabulaire simple, plus accessible au grand nombre. On utilise aussi le dédoublement et la féminisation des fonctions" indique le Rectorat. Pour ce qui est du langage épicène le Rectorat se dit"ne pas être encore confronté à cette problématique". Pour Xylric Lepinay le langage épicène est une "très bonne technique notamment quand on ne connaît pas encore le genre d’une personne". Cependant la binarité de la langue française pose problème “ Si on utilise que le langage épicène à un certain moment on sera bloqué, et on devra utiliser des mots genrés”.

David Lorion, député Les Républicains de Saint-Pierre, soutient le gouvernement pour l’interdiction de l’écriture inclusive à l’école. "Elle ne permet pas d’appréhender le sens du mot et l’enfant ne peut donc pas apprendre à décrypter lorsqu’il apprend à lire" indique-t-il. D’autres comme Xylric Lepinay estime que l'écriture inclusive n’est pas une barrière."Ce n’est pas ce qu’il y a de plus compliqué à apprendre en français, ce n'est pas non plus la chose la plus excluante” ajoute-il. Le constat est le même pour la politologue Françoise Vergès. "Les choses changent, ce sont des conventions à prendre dès la petite école. Ce sont des habitudes que l’on prendrait" souligne-t-elle.

Bien qu’il soit contre l’écriture inclusive à l’école, David Lorion estime qu’il est "normal d’avoir une approche féminine pour certains mots et de changer des formulations comme "les Droits de l’Homme" avec des termes plus inclusifs. “Je préfère les Droits humains, c’est une meilleure formulation”, souligne-t-il.

- Une écriture inclusive qui ne serait pas adaptée à tous.tes -

Même si l’écriture inclusive est utilisée pour éviter les discriminations et rendre ainsi la langue française plus égalitaire, pour certains elle ne serait "pas adaptée aux personnes qui apprennent à lire ainsi qu’à celles dyslexiques et malvoyantes, dépendantes de logiciels d’aides à la lecture". Pour Françoise Vergès il ne s’agit que "d’arguments de résistance, ce sont des réactions et non des arguments réels fondés sur quelque chose”. Celles et ceux "qui déclarent que cette écriture n'est pas adaptée aux personnes dyslexiques et malvoyantes tendent à réduire l'écriture inclusive au point médian alors qu'il en existe différentes formes" dit-elle encore.

Pour Xylric Lepinay cette écriture "ne poserait pas problème à ces personnes puisqu'il en existe différentes formes comme la féminisation, le dédoublement, le langage épicène...". Pour que cette écriture s'adresse à toutes et à tous, le président d'OriZon conseille de "développer une écriture inclusive réfléchie pour qu'elle soit adaptée au plus grand nombre possible de personnes" possible".

Françoise Vergès abonde en ce sens et souoigne : "l'écriture inclusive est aussi la façon dont on en rendrait une langue plus juste car la règle du masculin l’emporte sur le féminin n’est pas simplement une règle de grammaire. Elle tend à ce que l’homme devienne le sujet universel”.



L’écriture inclusive permet donc de représenter toutes les personnes qui n’entreraient pas dans la binarité des genres, “ni strictement homme, ni strictement femme” précise Xylric Lepinay. “Ce serait une simplification de la langue et non une complexification” note-il. Du fait de la multiplicité des formes inclusives à savoir le point médian, l'utilisation de parenthèses, du slash, du "E" et bien d'autres, l'écriture inclusive peut donc varier d'une utilisation à une autre.

Cette multiplicité d'écriture pourrait causer "des disparités entre régions" selon le président d'OriZon. Il plaide donc "de statuer" sur une forme d’écriture inclusive, la plus accessible à toutes et à tous en l'occurrence.

