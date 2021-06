BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 20 juin 2021 :



- Régionales et départementales 2021 : aux urnes citoyen.ne.s

- La fête des pères : de la Saint-Joseph à la vente de briquets

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Eléphant, parapente, tradution créole, citron insolite

- Brô MC's, le rap de résistance des indigènes du Brésil

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Baisse des températures

Régionales et départementales 2021 : aux urnes citoyen.ne.s

Ce dimanche 20 juin 2021 à partir de 8 heures tous les Réunionnais sont appelés aux urnes dans le cadre des élections départementales et régionales 2021. Ces scrutins initialement prévus en mars dernier ont été reportés pour cause d'épidémie de Covid-19. L'électorat a le choix entre 11 candidats pour la Région, et 254 candidats répartis en 25 cantons pour le Département. Imaz Press Réunion sera en direct tout au long de la journée et de la soirée pour vous faire vivre le déroulement de l'élection. Notez bien que grâce à notre sondage Sagis pour Réunion 1ere, Imaz Press et le JIR les premières estimations pour la participation seront publiées sur notre site dès 18h30. Les premiers résultats globaux seront en ligne dès 19h15. Restez avec nous !

La fête des pères : de la Saint-Joseph à la vente de briquets

Ce dimanche 20 juin 2021, si les électeurs ont rendez-vous dans les bureaux de vote, c'est aussi la fête des pères. Une journée particulière qui trouve ses origines dans les traditions chrétiennes, avant de devenir une fête commerciale. La rédaction d'Imaz Press, en vous faisant un bref point d'histoire, souhaite une très bonne fête à tous les pères de La Réunion, mais aussi à tous les parents dans leur ensemble.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Eléphant, parapente, tradution créole, citron insolite

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : Direction la Chine où des millions de Chinois suivent de près un troupeau d'éléphants qui a déjà parcouru 500 km dans le Sud-Ouest du pays. Basculons vers l'Euro où un militant de l'association écologiste Greenpeace débarque sur le stade en parapente et manque de s'écraser dans les tribunes. Changement de décor avec ces deux frères Réunionnais qui n'ont pas pu être jugé à Angers à cause d'un traducteur qui n'a pas prêté serment. Pour terminer, parlons agrume, avec cette main de bouddha d'une forme très particulière

Brô MC's, le rap de résistance des indigènes du Brésil

Coiffes à plumes, visages peints, jeans et baskets dernier cri, les rappeurs de Brô MC's mélangent hip hop et culture traditionnelle pour dénoncer la dure réalité d'une des réserves indigènes les plus peuplées du Brésil.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Baisse des températures

Matante Rosina va finir le week-end sous le soleil, sauf sur les régions du Sud-Est qui s'attendent à quelques averses ce dimanche 20 juin. A noter, pas mal de rafales de vent sur le secteur Sud-Est comprises entre 70 et 75 km/h sur Saint-Pierre, Sainte- Marie et les hauteurs exposées. Le Port reste à l'abri. Les températures affichées sur le thermomètre sont en baisse de 2 à 3 degrés. La mer est agitée.