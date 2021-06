Ladom, (Agence des outre-mer pour la mobilité), et Walt, expert de l'alternance et de l'apprentissage, signent un partenariat dont l'ambition est double : développer l'alternance auprès des jeunes des outre-mer demandeurs d'emploi ; et mieux faire connaître les dispositifs d'aides proposés par LADOM. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Ladom a notamment pour mission d’augmenter l’employabilité des demandeurs d’emploi ultramarins grâce à un parcours de formation complet, sécurisé et personnalisé dans le cadre d’une mobilité.

Pour Olivier Gauvin, délégué général de Walt : " Nous sommes fiers de nouer ce partenariat avec Ladom qui œuvre pour le développement économique de l’outre-mer. Permettre aux jeunes résidents d’outre-mer d’avoir accès à des formations par alternance en métropole, saturées ou inexistantes dans leurs territoires, en adéquation avec les besoins des acteurs économiques, favorise leur insertion professionnelle et l’emploi local. Nous nous engageons ainsi à faire connaître auprès des jeunes qui nous suivent, des membres de l’association et des entreprises partenaires les services proposés par Ladom ".

Pour Florus Nestar, directeur général de Ladom : " Je me réjouis de ce partenariat avec un acteur majeur de l’alternance comme Walt. Sans doute, encore plus depuis la survenue de cette crise sanitaire, l’emploi des Ultramarins est une préoccupation majeure pour nous. Avec ce partenariat, nous souhaitons accélérer et sécuriser l’accès des jeunes ultramarins à l’alternance. Avec Walt, nous conjuguerons nos efforts pour parvenir à cet objectif commun".

C’est dans ce cadre que les partenaires s’engagent à valoriser et à mieux faire connaître auprès de leurs publics, leurs services respectifs mais aussi, favoriser le recrutement des jeunes ultramarins à la recherche d’un contrat d’alternance, par les entreprises et les CFA.

Pour les jeunes ultramarins de plus de 18 ans et demandeurs d’emploi qui s’orienteront vers une formation en alternance, Ladom mettra en œuvre un accompagnement individualisé et prendra en charge les différents aspects liés à leur mobilité :

- Le versement d’une allocation complémentaire de ressources pendant la durée du parcours en mobilité ;

- Le financement des frais de déplacement aérien et le transit ;

- La recherche et la réservation d’un logement et, en cas de besoin, la prise en charge des frais de réservation ou frais de dossier susceptibles de faciliter l’accès au logement.

Un tutorat personnalisé des participants sera également mis en place pour une intégration réussie dans le nouvel environnement culturel et social".