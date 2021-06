Le CRGT vous informe des chantiers et des événements prévus sur les routes de l'île pour les jours à venir. Bonne route à toutes et tous, et prudence surtout. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Chantiers en cours :

RN1 - Etang Salé - Travaux de réalisation d'un mur moellon

Sur la RN1A à l'Etang Salé Ravine du Ruisseau, travaux de réalisation d'un mur moellon jusqu’au vendredi 25 juin. Alternat de 7h à 15h30.

RN2 - St Joseph - Travaux sur chambre télécom

Sur la RN2 à St Joseph Rivière des Remparts, travaux sur chambre télécom les nuits jusqu’au lundi 28 juin inclus. Alternat de 20h à 5h.

RN2 - Petite Ile - Travaux d’aménagement de piste cyclable

Sur la RN2 à Petite île secteur Grand Anse, travaux d’aménagement de piste cyclable les nuits jusqu'au mardi 6 juillet inclus. Alternat de 19h à 4h.

RN2 - Petite Ile - Travaux de remplacement de canalisation. Sur la RN2 Petite Ile entre giratoire La Guerre et giratoire du Palm, travaux de remplacement de canalisation les nuits jusqu’au jeudi 26 août inclus. Alternant de 19h à 5h.

RN2 - Petite Ile/St Joseph - Travaux de pose de grillage

Sur la RN2 entre Petite Ile et St Joseph secteur Manapany les Bas, travaux de pose de grillage jusqu'au vendredi 24 juillet. Coupures de 15 minutes et alternat de 8h à 17h.

RD111 - L'Etang-Salé/Route du Lambert - Travaux de fouille pour pose de câbles électriques. Sur la RD111 à L'Etang-Salé/Route du Lambert, travaux de fouille de tranchées pour pose de câbles électriques jusqu'au vendredi 23 juillet. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD3 - Le Tampon/Route Hubert Delisle - Travaux de sécurisation et construction de parapets

Sur la RD3 Le Tampon/Route Hubert Delisle, travaux de sécurisation.

• Chantiers à venir :

RN1 – Le Port/St Paul - Travaux pour le nouveau pont de la Rivière des Galets Sur la RN1 au Port et à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux au niveau du nouveau pont de la Rivière des Galets, la circulation sera interdite dans les deux sens entre l’échangeur du Sacré Cœur et celui de Cambaie de 20h à 5h les nuits des mardi 22 et mercredi 23 juin. Une déviation sera mise en place par la RN7 Axe Mixte.

RN2 - Ste Suzanne/Bras Panon - Travaux d'élagage mécanique

Sur la RN2 entre l'échangeur Nord de Ste Suzanne et l'ouvrage d'art de la Rivière du Mât à Bras Panon, travaux d'élagage mécanique du lundi 21 au jeudi 24 juin. Voie de droite neutralisée de 9h à 15h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - Ste Suzanne/St Denis - Travaux de réparations de Glissières

Sur la RN2 à Ste Suzanne et St Denis, travaux de réparation de glissières de sécurité la nuit du mardi 22 juin. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h dans le secteur de la Marine, et bretelle rétrécie sur la bretelle de sortie de l'échangeur du Stade de l'Est dans le sens Est/Nord.

RN3 St Pierre - Travaux de pose de potences

Sur la RN3 à St Pierre au niveau de l'échangeur Banks, travaux de pose de potences la nuit du

lundi 21 juin. Voie de droite neutralisée et bretelle rétrécie dans le sens montant de 20h à 5h.

RN1/RN3 St Leu/St Pierre/Le Tampon - Travaux de pose de catadioptre Sur les RN1 et RN3, des Colimaçons à St Leu à la Ravine Blanche à St Pierre, et sur la RN3 des Azalées à Casabona, travaux de pose de catadioptre les nuits des mercredi 23 et jeudi 24 juin. Voie de gauche neutralisée dans les deux sens de 20h à 5h.

• Evènements (hors chantiers) :

Manifestation sportive – " Défi contre la faim "

La manifestation sportive intitulée "Défi contre la faim" sera organisée les samedi 19 et dimanche 20 juin. Le départ sera donné à l'office de tourisme de l'Etang Salé à 6h30 le samedi 19 juin, en direction du Sud pour un tour de l'île, pour une arrivée le dimanche 20 juin, au même endroit aux alentours de 18h. Il est demandé aux usagers d'être prudents à l'approche des participants, notamment, sur la Route du Littoral et les différents axes bidirectionnels.

RN1/RN2 - St Denis – Barachois Le CRGT vous informe que sur les RN1 et RN2 à Saint Denis, en raison des élections régionales et départementales, le Barachois restera ouvert à la circulation les dimanches 20 et 27 juin pour faciliter les déplacements.