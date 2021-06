Les élections régionales et départementales entraînent nécessairement un flot de réactions dès ce dimanche 20 juin 2021 au soir. Candidat.e.s et soutiens s'expriment par voie de communiqué après cette journée électorale marquant le premier tour. Nous publions leurs réactions ci-dessous. (Photo d'illustration www.ipreunion.com)

• Cyrille Melchior

"Cher(e )s ami(e )s, je remercie chaleureusement les électrices et les électeurs du canton 17 qui se sont rendus aux urnes, en particulier celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance et leur vote. Avec plus de 60% des suffrages exprimés en notre faveur, nous sommes arrivés largement en tête dès ce premier tour. La dynamique de la victoire est de notre côté.

Compte tenu du faible taux de participation lié sans doute au contexte sanitaire défavorable, un second tour aura lieu ; ce sera l’occasion pour nous de confirmer et amplifier notre belle victoire du premier tour.

Je remercie également nos nombreux militantes et militants qui sont mobilisés depuis de longs mois. Ils se sont investis sans compter leurs efforts à mes côtés, aux côtés d’Adèle Odon, et de nos suppléants Yannick Souprayen-Cavéry et Minammeï Daly-Éraya dont l’engagement a été extraordinaire. Je remercie aussi toutes les familles qui nous ont ouvert leurs portes et pris le temps de nous écouter et d’échanger avec nous, et qui partagent notre projet.

J’appelle l’ensemble de nos concitoyens à se mobiliser pour participer avec nous à la mise en place de notre projet pour les personnes vulnérables, l’enfance en difficulté, les personnes âgées et les personnes porteuses de handicap, sans oublier les travaux et aménagements qui doivent se poursuivre sur notre canton et sur l’ensemble du Département. Il en est de même pour le soutien au monde agricole que nous devons poursuivre pour le renforcement de la sécurité alimentaire de notre île.

Avec cœur, avec force, nout tout avek alon plus loin ! Pour une belle victoire au second tour, restons mobilisés."

• Nassimah Dindar et Jean-François Hoareau

"Au terme de ce premier tour, nous arrivons nettement en avance sur nos six concurrents. De ce fait, nous sommes confiants pour ce second tour et nous demandons aux abstentionnistes du premier tour de bien vouloir se prononcer à l’occasion du scrutin du dimanche 27 juin.

Notre pensée et nos remerciements vont en premier lieu vers les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Qu’ils sachent que nous ferons le maximum pour honorer cette confiance et que nous travaillerons pour toute la population réunionnaise avec sérieux et constance si nous sommes élus à l’occasion de ce second tour.

Notre reconnaissance s’adresse ensuite aux militants qui nous ont accompagné et soutenu tout au long de la campagne et dont l’aide a été précieuse. Nous adressons nos félicitations aux collègues qui ont été élus dès le premier tour.

Nous sollicitons cette grande majorité d’abstentionnistes qui saura faire la différence le 27 juin et permettra la mise en place d’une majorité claire afin que les politiques mises en œuvre démarrent sans tarder et que la population retrouve le chemin de l’espoir et d’un mieux être."