Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : Direction la Chine où des millions de Chinois suivent de près un troupeau d'éléphants qui a déjà parcouru 500 km dans le Sud-Ouest du pays. Basculons vers l'Euro où un militant de l'association écologiste Greenpeace débarque sur le stade en parapente et manque de s'écraser dans les tribunes. Changement de décor avec ces deux frères Réunionnais qui n'ont pas pu être jugé à Angers à cause d'un traducteur qui n'a pas prêté serment. Pour terminer, parlons agrume, avec cette main de bouddha d'une forme très particulière (Photo : Facebook Mon Saint-Jo)

• Une troupe d'éléphants en goguette sur les routes

Le troupeau d'éléphants dont la randonnée captive la Chine observe un arrêt forcé dans l'attente d'un de ses congénères, qui traîne la patte et se trouve désormais à 14 km du reste du groupe. Les 15 pachydermes, dont trois éléphanteaux, ont déjà parcouru plus de 500 km dans le sud-ouest du pays, après avoir quitté leur réserve de Xishuangbanna, une région frontalière du Laos et de la Birmanie, en début d'année.

• Match France-Allemagne : un militant écolo manque de s'écraser en parapente

Avant le lancement du match France-Allemagne, un incident insolite a blessé deux personnes dans le stade. Un militant de l'association écologiste Greenpeace est arrivé en parapente au-dessus du stade avec inscrit sur sa voile "Kick out Oil" ("dehors le pétrole", en anglais). Mais pris dans un câble, il a manqué de s'écraser en tribune. Greenpeace a présenté ses excuses sur Twitter. (Photo : capture d'écran Twitter)

• Angers : un jugement annulé suite à une traduction du créole non conforme à la loi

Le Courrier de l'Ouest et Ouest-France rapportent une curieuse histoire, à Angers. Une affaire de trafic de drogue n'a pas pu être jugée mercredi 16 juin 2021 car la traduction des écoutes téléphoniques n'était pas conforme. Les mis en cause, deux frères, parlaient en créole réunionnais. Un gendarme d'origine réunionnaise a voulu traduire les échanges pour aller plus vite. Mais un traducteur doit normalement prêter serment, ce qui n'a pas été le cas, rendant nulle la traduction proposée et donc impossible le jugement de l'affaire.

• Saint-Joseph : un drôle de citron sur le marché forain

Drôle de découverte sur le marché forain de Saint-Joseph ce vendredi 18 juin 2021 au matin. "Sur le stand d'Armand ce matin ce citron main de bouddha a attiré la curiosité avec sa forme bizarre !" peut-on lire sous la photo. Pour cause : le citron en question, de forme allongée, a comme un bec de canard et ressemble à une sculpture. Vous voyez quelle forme vous ?