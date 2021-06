BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 21 juin 2021 :



- Régionales : vers un duel Didier Robert et gauche unie derrière Huguette Bello

- Régionales : net reflux du Rassemblement national

- La Fête de la musique au temps du Covid-19

- 543 infractions relevées par les gendarmes et les policiers ce week-end

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil

Régionales : vers un duel Didier Robert et gauche unie derrière Huguette Bello

Le second tour des élections régionales, le 27 juin 2021, devrait être le théâtre d'un duel entre Didier Robert et Huguette Bello à la tête d'une gauche unie. En effet, le président de Région sortant a terminé en tête de ce premier tour avec 31,10% des voix, devant Huguette Bello qui engrange 20,74% des voix et Ericka Bareigts qui obtient 18,48% des voix. La maire de Saint-Denis a d'ores et déjà annoncé sa volonté de rejoindre la maire de Saint-Paul, tout comme Patrick Lebreton et Olivier Hoarau, ce qui positionne Huguette Bello en ballotage favorable dans ce duel. Vanessa Miranville, 4ème de ce scrutin, avec 9,91% des voix, frôle une qualification pour le second tour synonyme de triangulaire. L'abstention est la grande gagnante de ce scrutin avec un taux record de 63,56%

Régionales : net reflux du Rassemblement national

Le RN n'arrive en tête dimanche au premier tour des régionales dans aucune région, sauf peut-être en Paca, réalisant des scores inférieurs à 2015 et plus bas qu'attendu, dans un scrutin test pour sa présidente et candidate à l'Elysée Marine Le Pen.

La Fête de la musique au temps du Covid-19

Cette année encore, le spectre du Covid-19 planera sur la Fête de la musique. Les concerts sont cependant autorisés, tant que les protocoles sanitaires sont respectés. Les rassemblements dans l'espace public seront par contre interdits, ne permettant donc pas l'organisation de concerts impromptus dans les rues de l'île. Les communes se sont en tout cas adaptées, proposant des événements en petit comité ou en ligne.

543 infractions relevées par les gendarmes et les policiers ce week-end

Ai cours du week-end du samedi 19 juin et dimanche 20 juin 2021 un total de 543 infractions ont été relevées par les forces de l'ordre. Les gendarmes ont recensés 249 faits et les policiers 294. Nous publions les communiqués ci-dessous

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil

Matante Rosina voudrait vous faire un petit rappel en vous précisant qu' elle n'est pas météorologue. Elle prévoit que ce lundi 21 juin, jour de fête de la musique, sera ensoleillé. Elle l'a vu en ouvrant seulement sa fenêtre. Il y aura un peu de vent aussi, c'est la saison et le temps est frais, normal c'est l'hiver. Ne lui en voulez pas si elle se trompe un peu. Bonne semaine à tous!