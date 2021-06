Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le second tour des élections régionales, le 27 juin 2021, devrait être le théâtre d'un duel entre Didier Robert et Huguette Bello à la tête d'une gauche unie. En effet, le président de Région sortant a terminé en tête de ce premier tour avec 31,10% des voix, devant Huguette Bello qui engrange 20,74% des voix et Ericka Bareigts qui obtient 18,48% des voix (Photo www.ipreunion.com)

