Cette année encore, le spectre du Covid-19 planera sur la Fête de la musique. Les concerts sont cependant autorisés, tant que les protocoles sanitaires sont respectés. Les rassemblements dans l'espace public seront par contre interdits, ne permettant donc pas l'organisation de concerts impromptus dans les rues de l'île. Les communes se sont en tout cas adaptées, proposant des événements en petit comité ou en ligne. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cette année, l'organisation de la fête de la musique devra être adaptée à la situation sanitaire. Ainsi, l'ensemble des conditions et mesures sanitaires prévues pour les différents établissements recevant du public (ERP) devront être respectées. Le couvre-feu reste fixé à 21h, et "aucune dérogation ou tolérance n'est prévue le soir de la Fête de la musique" précise la préfecture. Seules les configurations assises seront autorisées "afin de faciliter la gestion de flux et éviter regroupements et attroupements qui seront encore, à cette époque, interdits (limitation des regroupements sur la voie publique à 6 personnes)". La jauge maximale autorisée pour les ERP en salle ou en plein air correspondra à 35 % de la jauge sécurité incendie, dans la limite de 300 personnes.

Voici le programme par commune :

• Saint-Paul

La ville de Saint-Paul tient "à accompagner les acteurs culturels et les artistes de toute La Réunion" assure la commune. La commune maintient donc son offre culturelle sur le territoire. "Cette édition 2021 va se tenir dans un format adapté au contexte sanitaire actuel et aux réglementations en vigueur liées à la Covid-19. Les différentes prestations musicales seront encadrées par un protocole très strict afin d’assurer la sécurité de toutes et de tous" précise-t-elle cependant.

- Nout kartyé en misik

Ce lundi, des groupes de quartier se produiront dans plusieurs Bassins de vie du territoire, de 17 à 20 heures. Objectif : amener la Culture au plus près des habitants dans un souci de proximité. Attention, pour assister à ce grand moment, il faut absolument réserver au 06 92 79 22 04. Les places sont limitées afin de respecter les mesures de distanciation sociale et de garantir la sécurité de toutes et de tous. Ces concerts adaptés au contexte actuel se tiendront dans les Maisons pour tous et les CASE du Ruisseau, de Petite France, de Villèle et de Corbeil.

- À la Maison Serveaux

Ce encore, direction la Maison Serveaux pour un plateau artistique réunissant plusieurs artistes, de 17 heures à 20H30. DEN’IS BAND, la section percussion de l’École de Musique de Saint-Paul, Katy RAMANA, DAM MAKADAM, GADYAK, PASSIFLORA et MISSTY. Là-encore la jauge est limitée afin d’assurer la sécurité du public. Vous devez donc réserver au 02 62 34 49 20.

- La musique dans les écoles du territoire

Des ateliers découverte des instruments de musique du monde auront lieu dans les écoles des différents Bassins de vie du territoire, du 21 au 25 juin. Et cette opération débute avec une action prévue à Mafate dans l’école de l’Ilet aux Orangers.

- Nout Zartis en numérik

La ville propose de découvrir l’univers d’artistes Saint-Paulois.es. Des vidéos retraçant leur parcours et leur message musical seront diffusées sur le site, la page Facebook et le compte Instagram de la commune jusqu’au 25 juin. Vous pourrez en savoir plus sur David SAMAN, Kaf Maron et bien d’autres encore.

- Un concours musical pour valoriser les talents

Cette initiative originale aura lieu du 21 juin au 21 juillet. Intitulé Faites de la musique, ce concours s’adresse aux artistes souhaitant exprimer leur passion de la musique. Elle.ils devront proposer une création originale et en acoustique. Le vainqueur remportera la possibilité de réaliser la première partie d’un artiste lors d’un concert organisé par la Ville de Saint-Paul.

La commune veut ainsi soutenir la scène musicale Saint-Pauloise et favoriser l’émergence des talents. Le but est de les accompagner. Attention, il faut absolument envoyer votre dossier de participation et votre vidéo avant le 9 juillet 2021. Vous pouvez vous renseigner au 02 62 34 49 20.

• Saint-Denis

La musique se fêtera aux quatre coins du chef-lieu : la Collectivité assure le maintien des événements sous des formats adaptés à la situation sanitaire. Malgré un contexte difficile en raison de la crise Covid, la Ville fait rayonner les arts à travers le territoire. Afin de rendre la culture accessible à tous les publics, un large panel de représentations musicales et de concerts surprise est organisé en conformité avec le protocole sanitaire défini par la Préfecture.

Une bande passante géante avec 100 surprises musicales à la clé

Près de quarante sites à travers les quartiers de Saint-Denis réservent des surprises musicales aux passants. Depuis octobre dernier, les talents se sont installés aux abords des lieux fréquentés du chef-lieu afin de bercer, rythmer et émouvoir les promeneurs et les automobilistes. Ce dispositif a permis, sur la ville de Saint-Denis, de poursuivre une activité culturelle et musicale en conformité avec les règles sanitaires émises par la Préfecture. À l’occasion de la Fête de la Musique, le dispositif est étendu. Les ondes de cette Bande Passante se diffusent à l’échelle du territoire : au total, ce sont près de 100 surprises musicales, confectionnées par plus de 30 artistes qui seront programmées ce jour.

Aux abords des intersections, des espaces publics ou des parkings, guitaristes, chanteurs, accordéonistes et bien d’autres attendent de croiser les regards et les sourires rythmés par des heureux hasards. Dans la volonté d’éviter tout potentiel rassemblement, la ville de Saint- Denis développe ce concept urbain alliant mise en lumière des talents de la scène locale au respect des gestes barrière. Pour limiter au maximum les risques de regroupement de publics, les musiciens marqueront une pause dès lors qu’un attroupement de six personnes se créera.

• Bande Passante Géante



10h > 17h30, 100 surprises musicales aux quatre coins de la Ville

• Le Port

Un concert en Facebook live pour la fête de la musique ce lundi de 16h15 à 20 heures. "Après une année culturelle en souffrance liée à la crise sanitaire, le centre social et culturel Farfar, en partenariat avec la ville du Port a souhaité faciliter la rencontre entre les artistes de la Rivière des Galets et le public" explique la commune. Pour valoriser et promouvoir les talents, plusieurs groupes et artistes seront sur scène. L'occasion également de découvrir des spectacles de percussion, danse et expression corporelle avec les enfants et de chant avec les dames de RDG 974.

• Saint-Benoit

Ce lundi de 18 à 20 heures, la Fête de la musique s’invite dans les maisons de quartier à l’Abondance, Bras-Fusil (médiathèque), Rivière des Roches, Labourdonnais, Bras-Canot, Petit Saint-Pierre, Bourbier et Cratère. "Venez partager vos interprétations, vos compositions, vos talents de musiciens ou simplement passer un bon moment en musique avec votre famille ou entre amis" encourage la ville.

• La Possession

Deux événements sont prévus sur la commune :

- Samedi d'Héva spécial Fête de la musique : ateliers musicaux, showcase ,scène ouverte. Dès 10 heures : projection du film “La La Land” / Réalisateur par Damien Chazelle - Durée : 2h08 ; prestation de Jim Fortune ; scène ouverte : pour adolescents et musiciens amateurs ; diffusion de chansons pour les petits De 14 à 15 heures : prestation d’un pianiste ; scène ouverte : pour adolescents et musiciens amateurs ; diffusion de chansons pour les petits Dès 15 heures : prestation de Tim Zéni sur inscription au 0262 22 40 00.

Dès 17 heures 30 : showcase de Stéphanie Thazar sur inscription au 0262 22 40 00. Dès 19 heures : showcase d’Olivier BRIQUE sur inscription au 0262 22 40 00

- La fête de la musique sera aussi au centre socioculturel Nelson Mandela. Rendez-vous de 16 heures à 20 heures. Au programme de 16 à 18 heures : une scène ouverte accueille les jeunes talents. Les inscriptions se font auprès du Centre au 0262 44 56 60. De 18 à 20 heures, les artistes vous attendent : Bad Sam, Ti Pay, Clara, Morgan. Plus d'info et réservation au 0262 44 56 60. Le port du masque est obligatoire ainsi que le respect de mesures sanitaires.

• Saint-André

La ville de Saint-André organise un concert en Facebook live avec T.Matt, Missty, OLIVIER Brique, Benjam, Mederice, Destyn Maloya et plein d'autres artistes sur la page Facebook de la commune de 18 à 20h30.

• L'Etang-Salé



Le théâtre des Sables organise un concert à partir de 16 heures jusqu’à 20 heures. La situation sanitaire oblige à restreindre l’accès à 105 spectateurs par roulement si nécessaire pour permettre l’accueil d’un maximum de personnes. L’accès est gratuit, les mesures sanitaires (masque, gel, plan de circulation …) seront appliquées.

• L'Entre-Deux

"Le Village de l’Entre-Deux tient en effet, à être au plus près de ses artistes en les soutenant. C’est pourquoi, durant les restrictions sanitaires et au vu du nombre de groupes musicaux et de l’étroitesse de la place, notre commune permet aux artistes volontaires de s’exprimer sur ses réseaux sociaux le 21 juin prochain" explique la commune.

Dans des vidéos dédiées réalisées par la ville, les internautes pourront faire connaissance avec les artistes locaux par une courte présentation de leur groupe et la diffusion d’une chanson ou d’un mix de leurs répertoire musical. A leur appréciation, chacun disposera d’un temps de diffusion compris entre 5 et 7 minutes.