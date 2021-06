Le premier NanoSatellite mauricien MIR-SAT1, sera lancé dans l'espace depuis la station ISS ce mardi 22 juin 2021 à 14h55 (heure La Réunion). Ce nanosatellite placé sur orbite basse effectuera le tour du globe à peu près en 1h30 comme l'ISS. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo

L’événement sera diffuse en direct sur youtube via ce lien



- Historique du projet -

En 2018, le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC) a concouru et remporté le 1er Prix du Programme KiboCUBE du Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies (UNOOSA) et de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) ainsi obtenu un lancement gratuit pour déployer son CubeSat 1U depuis la station spatiale internationale (ISS).



Le premier nano satellite mauricien, MIR-SAT1 (Mauritius Imagery & Radio Communication Satellite 1), est un projet mauricien consistant en la conception, l’assemblage, le déploiement et l’exploitation d’un CubeSat 1U en orbite, il a été conceptualisé par des ingénieurs mauriciens. Une fois la construction et les tests rigoureux requis terminés, il a été envoyé à l’ISS à bord d’un vaisseau spatial Dragon (mission cargo de ravitaillement n ° 22) lancé par une fusée Falcon-9 le 3 juin 2021.



Pour rappel depuis plus de 50 ans, les radioamateurs du monde entier jouent un rôle clé dans l’avancement des sciences spatiales, l’enseignement et la technologie spatiale, le premier satellite construit par radioamateurs a été lancé en 1961, seulement 4 ans après Spoutnik 1 et a été le premier engin spatial non gouvernemental dans l’espace.

De nombreux radioamateurs du monde entier aident des universités ou des organisations scientifiques à construire leurs satellites ou stations au sol et à collecter des données envoyées par des engins spatiaux tels que la télémétrie, y compris des radioamateurs à Maurice et à la Réunion qui sont actifs sur des satellites depuis de nombreuses années.



Les radioamateurs mauriciens, par l’intermédiaire de leur association, la Mauritius Amateur Radio Society (MARS), ont été profondément impliqués dans le projet MIR-SAT1 depuis le début, en commençant par leurs contribution à l’application à JAXA, les questions réglementaires locales et internationales, en organisant un examen spécial de radioamateur pour le personnel du MIRC, en organisant des ateliers dans les écoles, en installant la station au sol de la MRIC à Ebene,et en fournissant des conseils et autres aide à l’équipe du projet.



Des centaines de radioamateurs dans le monde, dont quelques-uns à Maurice et à la Réunion, sont déjà prêts à recevoir les premières émissions de MIR-SAT1 qui doit être déployé dans l’espace par la JAXA depuis l’ISS le 22 juin 2021, ce qui aidera à confirmer le plus tôt possible que le satellite a atteint son orbite et opérationnel.



Dès que MIR-SAT1 sera déployé dans l’espace et pendant la durée de la mission qui est d’environ 2 ans, les radioamateurs du monde entier collecteront des données du satellite (telles que la télémétrie) nous permettant localement d’avoir une visibilité sur celui-ci lorsqu’il est hors de portée de nos stations au sol situées à Maurice et à la Reunion. Toutes les données collectées seront stockées dans une base de données de la Libre Space Foundation en Grèce, à partir duquel le MRIC et d’autres institutions scientifiques pourront les collecter pour vérifier la santé du satellite et pour la recherche scientifique.



- Après le lancement -



L’ARRA pour sa part mettra sa station sol à contribution pour recevoir, décoder la télémétrie de MIRSAT1 (données relatives aux tensions des batteries, aux températures des composants…). Dans un deuxième temps il sera peut être possible de récupérer des images capturées par le nano satellite et également d’envoyer des messages dans sa boite aux lettres électronique. Ces messages seront récupérés par d’autres radioamateurs lorsque MIRSAT1 passera au dessus de leur pays.