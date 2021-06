La présentation des candidates devait avoir lieu vendredi 18 juin 2021. Mais suite à un cas de Covid-19 parmi les candidates, l'émission a été reportée de quelques jours. Les prétendantes à la couronne de Miss Réunion ont finalement été présentées ce lundi 21 juin 2021, sur Antenne Réunion. L'élection de la nouvelle Miss Réunion est prévue le 28 août prochain au Teat Champ Fleuri à Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Selon le comité Miss Réunion, six des candidates viennent de l'ouest, trois du sud, deux de l'est et une du nord de l'île. Elles sont âgées entre 18 et 23 ans. Neuf sont étudiantes et trois sont dans la vie active.

Voici les noms des 12 candidates :

1 - Laura Potin - 21 ans, 1,70m - Petite Ile

2 - Aurore Payet - 18 ans, 1,70m - Saint-Paul

3 - Jade Ravet - 20 ans, 1,71m - Saint-Leu

4 - Lauriana Hoareau - 21 ans, 1,73m - Saint-Paul

5 - Virginie Lauret - 23 ans, 1,72m - Saint-Paul

6 - Dana Virin - 22 ans, 1,73m - Sainte-Suzanne

7 - Poé Hiti Virade - 19 ans, 1,73m - Saint-Denis

8 - Florence Mareux - 20 ans, 1,74m - Saint-André

9 - Laure Hazebrouck - 20 ans, 1,74m - La Possession

10 - Aglaé Lefèvre - 23 ans, 1,75m - Saint-Joseph

11 - Tatiana Faubourg - 22 ans, 1,76m - Saint-Joseph

12 - Mélanie Odules - 18 ans, 1,77m - Saint-Paul

Retrouvez les portraits des candidates sur ce lien.

