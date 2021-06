A l'occasion de la Fête de la Musique le Centre hospitalier universitaire (CHU) a souhaité accueillir des artistes. "Pour cette édition et en raison du contexte sanitaire, l'établissement a souhaité maintenir les manifestations de la Fête de la musique, dans un format plus restreint qu'habituellement et dans le respect des gestes barrières" prévient le CHU dont nous publions ici le communiqué. (Photos : CHU)

"Comme en 2020, et compte tenu des règles sanitaires, la Fête de la musique n'a pas pu se dérouler de manière habituelle.

Néanmoins, quelques concerts ont pu être organisés dans certains services de soins du CHU de La Réunion, tout en respectant les gestes barrières. De quoi venir rythmer le quotidien des patients et offrir au personnel une pause musicale dans leur journée.

Cette édition a pu se concrétiser grâce à la participation de partenaires associatifs engagés auprès du CHU, et pour les sites sud du soutien du service culturel de la mairie de Saint-Pierre qui a su proposer un programme varié qui a enchanté les

spectateurs.

De même, les usagers du service d’addictologie du site nord ont eu l’occasion, en collaboration avec un membre de l’association les " Maillons de l’Espoir ", de s’initier au maloya, au séga et aux divers instruments de musique.

Pour le sud les festivités ont démarrées dès la semaine du 7 juin avec deux représentations au Pôle femmes mères enfants, " Tiph and Co " avec son spectacle de danse urbaine et l’école musique " Trad " qui a fait résonner le son du Maloya pour le plus grand bonheur des enfants hospitalisés.

Pour boucler cette édition 2021 de la Fête de la musique l’unité Lagon du CHU Sud a reçu le lundi 21 juin le groupe de maloya " Kalay and Co " et enfin, c’est " Benjam " qui est venu refermer en beauté cette édition 2021, et on peut dire qu’il a su mettre l’ambiance !

Rendez-vous pris l'année prochaine pour célébrer dignement cet événement culturel incontournable pour tous et en particulier pour les patients hospitalisés."