BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 22 juin 2021 :



- Régionales 2021 : tractations, union, mobilisation : les enjeux de l'entre-deux tours

- Maurice inaugure des stations de tramway, La Réunion est toujours plus en retard

- Euro : la France qualifiée pour les 8e de finale... sans jouer

- Les prix à la consommation augmentent de 0,1% en mai

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil timide

Régionales 2021 : tractations, union, mobilisation : les enjeux de l'entre-deux tours

Les finalistes du second tour des élections régionales sont connus. Didier Robert (31,10%)et Huguette Bello (20,74%) ont jusqu'à 18 heures ce mardi 22 juin 2021 pour élaborer leur stratégie, et déposer une liste en vue du second tour qui se tiendra ce dimanche 27 juin. Dès ce dimanche 20 juin au soir, à l'issue des premiers résultats des régionales, les téléphones ont commencé à fonctionner entre les différents candidats. Les tractations ont permis de rapidement former l'union de la gauche. A droite, l'heure est à la mobilisation des maires qui doivent plus que jamais convaincre l'électorat de se rendre aux urnes pour conserver une chance de l'emporter

Maurice inaugure des stations de tramway, La Réunion est toujours plus en retard

Ce dimanche 20 juin 2021, Maurice a inauguré de nouvelles stations de son "Metro express" entre Quatre-Bornes et Port-Louis, deux ans après l'ouverture officielle du tramway. Tandis que l'île soeur continue son développement de l'offre de transports en commun, à La Réunion, on rame encore et toujours. Et tout ça sans l'aide de la France ou de l'Union européenne.

Euro : la France qualifiée pour les 8e de finale... sans jouer

L'équipe de France abordera mercredi son match contre le Portugal avec une pression en moins: les Bleus sont déjà sûrs de rallier les huitièmes de finale de l'Euro en tant que meilleur troisième, même en cas de défaite face à la Seleçao à Budapest.

Les prix à la consommation augmentent de 0,1% en mai

En mai 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,1% à La Réunion après une hausse de 1,1% le mois précédent. Les prix des services, en particulier ceux des services de santé, de l'entretien et réparation de véhicules et de l'hôtellerie-restauration augmentent particulièrement. Ils s'accompagnent de la hausse des prix des produits frais qui se poursuit et des articles de voyage. À l'inverse, les prix des produits pétroliers et de la viande reculent. Nous publions ici le communiqué de l'Insee

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil timide

Ce mardi 22 juin 2021, Matante Rosina et son chat Miyu restent à l'abri dans la case. Le temps est humide aujourd'hui sur la façade Sud-Est de l'île. Ailleurs, le soleil devrait être bien présent en début de journée mais le temps devient grisonnant sur les montagnes. Dans l'après-midi, le ciel est ennuagé dans les hauts de la Saline au Brûlé et quelques averses pourraient concerner ces régions. Le thermomètre affiche quelques degrés en moins par rapport aux normales de saison. La mer est agitée à forte au vent.