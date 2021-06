Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Ce dimanche 20 juin 2021, Maurice a inauguré de nouvelles stations de son "Metro express" entre Quatre-Bornes et Port-Louis, deux ans après l'ouverture officielle du tramway. Tandis que l'île soeur continue son développement de l'offre de transports en commun, à La Réunion, on rame encore et toujours. Et tout ça sans l'aide de la France ou de l'Union européenne.

