Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Pour les Journées des tortues marines des 3 et 4 juillet 2021, le centre de soins Kelonia veut mettre en avant deux menaces croissantes qui pèsent sur les tortues marines et en particulier à La Réunion : le changement climatique et le risque de collision avec les bateaux rapides. (Photo : tortue Choka, percutée par un bateau / Kelonia)

